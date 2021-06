La puissance de sortie chute pour le deuxième mois au trot

in

La consommation d’électricité a également diminué pour le deuxième mois consécutif en mai’21 (-7%), bien qu’elle ait été de 7% supérieure à celle de mai’20.

La production d’électricité a diminué séquentiellement pour le deuxième mois consécutif en mai’21 (-7 %), la baisse de la production des sources thermiques, c’est-à-dire du charbon, dépassant de loin l’augmentation de la production des sources renouvelables.

La production était cependant supérieure de 7 % à la production d’électricité en mai’20.

La consommation d’électricité a également diminué pour le deuxième mois consécutif en mai’21 (-7%), bien qu’elle ait été de 7% supérieure à celle de mai’20.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.