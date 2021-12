La puissance des NFT dans la distribution musicale

Source : Adobe / evannovostro

Mattias Tengblad est co-fondateur et PDG de Corite, un distributeur de musique numérique basé à Stockholm ; Emil Angervall est le co-fondateur et COO de Corite.

______

Il y a eu un changement dans la dynamique de distribution de la musique au cours de la dernière décennie, alors que les artistes de la musique et les maisons de disques tentent de s’adapter à l’époque et de tirer parti des nouvelles opportunités de monétisation. Par conséquent, les principales plateformes de streaming musical comme Youtube , Pomme Musique Oui Spotify ils détiennent beaucoup de pouvoir aujourd’hui. Ceux-ci, et quelques autres, supervisent une industrie qui devrait atteindre une valorisation de 23 milliards de dollars d’ici la fin de 2021.

Les plateformes de streaming sont essentiellement le nœud de la distribution de musique moderne. Cependant, alors qu’ils ont largement autonomisé les artistes indépendants, leur domination sape la décentralisation, qui à son tour affecte les revenus des artistes. En tant que tel, l’utilisation de jetons non fongibles (NFT) pour promouvoir la transparence et le consensus dans le secteur est un pas dans la bonne direction vers l’autonomisation des artistes à l’échelle mondiale.

Financer la musique, pas les labels

En creusant un peu plus dans la situation des artistes et des maisons de disques, les sociétés monolithiques déterminent combien les artistes sont payés. Ils influencent également leurs styles musicaux et leur image publique. Grâce aux NFT, les artistes peuvent réduire leur dépendance en tirant des fonds directement auprès de leurs fans.

Les modèles financés par les fans de NFT ont prouvé qu’il est possible de vendre des articles numériques, y compris de la musique, pour promouvoir les artistes. En assurant la transparence et en éliminant les intermédiaires, les NFT contribuent à augmenter les revenus de la musique et peuvent mettre fin à la dépendance des artistes vis-à-vis des maisons de disques.

En ce qui concerne la collecte des revenus, les NFT peuvent simplifier le processus car toutes les transactions sont enregistrées sur la blockchain. Cela contraste fortement avec les procédures de collecte des redevances des entreprises, car elles peuvent sembler vagues et suggèrent la possibilité que les artistes soient victimes de fraude.

Dans une configuration NFT, la transparence est maintenue grâce à des métadonnées uniques et des codes sources distincts liés à la musique d’un artiste. Et comme les artistes contrôlent les droits de propriété inscrits dans le registre, ils peuvent également les vendre et les transférer à un tiers si le besoin s’en fait sentir.

Divertir les fans pendant le confinement

L’industrie de la musique a été dévastée au début de la pandémie de coronavirus. On estime que les fermetures ultérieures ont coûté à l’industrie des dizaines de milliards de dollars de pertes de revenus. Le changement de circonstances a conduit à un tournant qui a forcé de nombreux artistes musicaux à repenser leurs stratégies de sensibilisation, et c’est à ce moment-là que les NFT sont apparus comme un générateur de revenus viable.

L’artiste multiplatine Marshall Bruce Mathers III, également connu sous le nom de Eminem , a été l’un des premiers artistes de renom à sauter dans le train NFT. Sans surprise, elle a gagné 1,3 million de livres sterling (1,7 million de dollars américains) sur sa première collection NFT «Shady Con».

En plus de vendre des chansons et des albums, les artistes qui souhaitent profiter du NFT peuvent bénéficier des concerts du NFT, comme il l’a déjà fait. Mafia de la maison suédoise en s’associant à Pays vivant . Ils sont faciles à diffuser et peuvent être utilisés pour monétiser des enregistrements en direct. Des contenus supplémentaires et des remises exclusives peuvent également être fournis via les systèmes NFT.

Vulgariser les investissements dans l’art et la musique

Au cours des décennies précédentes, les investissements dans la musique étaient largement limités aux investisseurs accrédités et aux labels musicaux. Mais avec l’émergence des NFT, il est désormais possible pour les fans réguliers et engagés de soutenir leurs artistes préférés en versant de l’argent pour leurs chansons.

De plus, la technologie NFT peut permettre de vendre des parties d’une chanson à un investisseur. Avec de telles capacités, les gens peuvent activement parrainer et promouvoir des artistes émergents et gagner des redevances pour leur travail à mesure que leur popularité augmente et que leurs chansons gagnent du terrain. Investir dans NFT est donc un bon moyen de diversifier son portefeuille et d’investir de l’argent dans quelque chose qui, selon vous, pourrait monter en flèche, tout en soutenant la nouvelle musique et l’art.

Quelle est la prochaine étape en matière de NFT dans la musique ?

Les projets actuels basés sur NFT et blockchain permettent aux artistes de débloquer de nouveaux revenus, d’obtenir des réductions équitables, de contrôler les taux de diffusion et les droits d’auteur, ainsi que de récompenser les fans actifs en tant que contributeurs, pas seulement en tant que consommateurs.

En termes simples, les biens durables peuvent être un élixir efficace pour les artistes qui cherchent à s’émanciper de la distribution de musique exploitante, et cet élixir est déjà très demandé dans l’industrie.

___

Apprendre encore plus:

– La « prédiction scandaleuse » de Saxo Bank sur les plates-formes basées sur NFT révolutionnant Spotify

– La liquidité de la créativité : pourquoi les NFT ont besoin d’un système de gestion de la propriété intellectuelle en chaîne

– C’est ainsi que les NFT pourraient changer les industries de la télévision et du cinéma

– Les NFT provoquent un carnage dans la dernière spéciale de South Park

– Comment l’album à 4 millions de dollars de Wu-Tang Clan reflète l’éthique de la cryptographie

– Un producteur de musique américain gagne 11,7 millions de dollars de ventes NFT