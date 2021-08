La puissance des vaccins Pfizer et Moderna chute avec le temps : étude

in

L’étude a été réalisée dans le rapport hebdomadaire sur la mortalité et la morbidité des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis.

Dans ce qui semble être un développement malheureux, les scientifiques ont découvert que la puissance ou l’efficacité des vaccins contre le coronavirus a diminué ces derniers mois. Les résultats qui ont été publiés par les scientifiques de l’Université de l’Utah indiquent que l’activité vaccinale du coronavirus a diminué au cours des derniers mois. Dans le cadre de leur analyse, le groupe de scientifiques a mené son étude dans huit endroits distincts aux États-Unis et a constaté que l’efficacité du vaccin dans un groupe d’agents de santé entièrement vaccinés était passée du sommet de 91 pour cent plus tôt à 80 pour cent dans le analyse récente, a rapporté l’Indian Express.

L’équipe de scientifiques s’est appuyée sur les résultats des tests RT-PCR pour arriver au résultat de leurs recherches. Il est également pertinent de noter que l’étude n’a pas tenté de mesurer s’il y avait une baisse considérable de l’efficacité du vaccin en matière de protection contre la manifestation sévère de la maladie ou contre l’hospitalisation et le décès.

En analysant les résultats de leur étude, les auteurs ont déclaré que l’une des raisons contribuant à la diminution de la puissance pourrait être la diminution des défenses activées par le vaccin contre le virus avec le temps. Une autre raison probable mise en évidence par les scientifiques pourrait être une efficacité moindre des vaccins contre la variante Delta, qui a été la variante signalée en grand nombre aux États-Unis. L’étude a été réalisée dans le rapport hebdomadaire sur la mortalité et la morbidité des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis.

Plus de 4136 agents de santé qui n’avaient pas contracté le virus auparavant ont fait partie de l’étude menée par des scientifiques. Sur les 4136 participants, 2976 participants avaient été complètement vaccinés en décembre 2020 et le 21 mars, tandis que les autres n’avaient pas été vaccinés. L’étude a révélé que les vaccins n’étaient efficaces qu’à 80% contre les personnes qui avaient été complètement vaccinées avec les vaccins Pfizer, Moderna et Johnson and Johnson. Les scientifiques ont en outre déclaré que l’efficacité des vaccins pourrait baisser davantage avec le passage de plusieurs mois.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.