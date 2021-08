La puissance du Brexit de Londres sera déchaînée par Rishi Sunak alors qu’il cherche à surpasser l’UE | Politique | Nouvelles

in

Rishi Sunak chercherait à supprimer les restrictions sur les bonus des banquiers. En vertu des règles de l’UE, les primes ne peuvent excéder deux fois le salaire annuel. Les lois ont été introduites par Bruxelles en 2014 dans le cadre des réformes consécutives à la crise financière.

Les restrictions ont été opposées par le gouvernement britannique de l’époque, mais ont été forcées contre sa volonté.

Désormais libéré de Bruxelles, le chancelier Rishi Sunak réfléchirait à l’abandon des exigences pour aider à renforcer la compétitivité du Royaume-Uni sur la scène mondiale.

M. Sunak s’est engagé à utiliser le Brexit comme une opportunité pour libérer le potentiel de la City de Londres.

Lors de son discours à Mansion House le mois dernier devant les chefs d’entreprise britanniques, le chancelier a dévoilé une “feuille de route” pour tenir sa promesse.

EN SAVOIR PLUS SUR NOTRE BLOG BREXIT LIVE

Il a déclaré qu’il souhaitait faire du secteur financier britannique “l’endroit le plus fiable et le plus compétitif pour faire des affaires”.

On pense que la suppression des exigences rendra Londres plus attrayante pour les banquiers seniors que Francfort, Paris ou Dublin.

Cette décision serait un coup de maître de la chancelière, qui cherche à renforcer Londres en tant que plaque tournante financière internationale tandis que l’UE tente de voler des affaires au Royaume-Uni.

Bruxelles a jusqu’à présent refusé d’accorder au Royaume-Uni le prétendu statut d’équivalence dans un certain nombre de domaines.

L’équivalence verrait le bloc reconnaître la réglementation financière britannique comme suffisamment similaire à la sienne pour que les entreprises puissent commercer au-delà des frontières.

Plus tôt cette année, il a mis en garde contre le fait que le Royaume-Uni ne devienne un « preneur de règles » de Bruxelles.

Il a mal compris que les plans visant à déchirer les règles sur les bonus des banquiers n’en sont qu’à leurs débuts.

Ils ne font pas encore partie des consultations publiques.

Une porte-parole du Trésor a déclaré : « Le chancelier a exposé sa vision d’un secteur des services financiers ouvert, dynamique et compétitif, et nous avons publié une feuille de route pour y parvenir en approfondissant nos relations mondiales, en exploitant la technologie et en améliorant notre régime réglementaire. »