La puissance du jeu croisé – Improbable met en évidence la valeur du multi-plateforme

Un nouveau rapport du pionnier du monde virtuel Improbable : Jeu croisé : la puissance des nombresexplore la taille, l’opportunité et la complexité du « crossplay » – des jeux qui peuvent être joués par plusieurs joueurs sur plusieurs appareils simultanément.

La connectivité mondiale est la nouvelle norme

Fini le temps des jeux à cartouche et du multijoueur sur écran partagé. Les jeux sont de plus en plus « en direct » et en ligne. La compétition multijoueur est véritablement mondiale et les plateformes de tous les fabricants sont désormais connectées.

Pourtant, comme ils le font depuis les premiers jours de l’ère des jeux vidéo, les joueurs utilisent des jeux pour se connecter, rivaliser, collaborer et socialiser les uns avec les autres.

Bien que cela offre aux joueurs des expériences toujours plus excitantes et engageantes, cela rend la création de jeux exponentiellement plus difficile pour les développeurs. Concevoir et déployer plusieurs versions du même jeu pour plusieurs plates-formes et boutiques en ligne, tout en gérant des mises à jour régulières et sur chacune d’entre elles, est bien plus complexe que de créer un seul « produit » de jeu de plate-forme.

C’est désormais le nouveau paradigme de l’industrie pour les jeux vidéo multijoueurs : des jeux en direct, livrés à un réseau mondial de joueurs qui peuvent jouer ensemble, quelle que soit la plate-forme.

Pendant tant d’années, des groupes d’amis ont été séparés par l’impossibilité de jouer sur différentes plateformes

John Wasilczyk

Cependant, le résultat est une expérience de jeu améliorée et une opportunité pour les studios et les éditeurs de créer des jeux pour lesquels les joueurs reviennent sans cesse, encore et encore.

Construire pour des milliards

Le nombre de joueurs dans le monde continue de croître et la valeur du marché des jeux devrait maintenant atteindre 256,97 milliards de dollars d’ici 2025. Cela signifie que les opportunités d’atteindre plus de trois milliards de joueurs via des titres crossplay continueront de croître.

Le vice-président du studio de jeux britannique et chinois d’Improbable, John Wasilczyk, a déclaré : « L’une des tendances les plus excitantes que nous ayons vues dans les jeux vidéo au cours des dernières années implique que d’énormes entreprises et sociétés se réunissent pour être plus flexibles et faire ce qui est juste. C’est ce qui est au cœur de l’expérience de jeu croisé.

Pendant tant d’années, des groupes d’amis ont été séparés par l’impossibilité de jouer sur différentes plateformes. Ils devraient faire un choix presque tribal de la plate-forme sur laquelle jouer. Mais avec l’avènement du crossplay, les jeux sont bien plus accessibles aux groupes qui n’ont plus besoin de faire ce choix. Les joueurs ont désormais plus accès à plus de personnes dans le monde à tout moment, n’importe où. »

Malgré les défis, les opportunités d’atteindre un large public mondial rendent le gameplay multiplateforme intéressant. Comme l’a déclaré l’ingénieur logiciel senior d’Improbable, Chris Giroir : « Vous devriez lancer sur chaque plate-forme qui a du sens pour votre jeu. Si votre jeu fonctionne bien sur une plate-forme et qu’il est amusant sur une plate-forme, il ne devrait pas y avoir de raison technique pour laquelle vous ne ne lancez pas sur cette plate-forme. »

Vous devriez vous lancer sur toutes les plateformes qui ont du sens pour votre jeu.

Chris Giroir

Le rapport complet Crossplay: Power in numbers est téléchargeable gratuitement. Il comprend des études de cas précieuses, des exemples concrets de jeux qui ont permis le jeu croisé dès le début et des titres qui l’ont intégré avec succès après leur sortie.

Le rapport offre aux développeurs et aux éditeurs un aperçu de la façon dont ils peuvent planifier et mettre en œuvre des jeux multijoueurs multiplateformes et où ils peuvent trouver de l’aide et de l’assistance en cas de besoin.

Le rapport peut être consulté et téléchargé ici.

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/feature/72640/the-power-of-crossplay-improbable-highlights-the-value-of-cross-platform-multiplayer-gaming/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));