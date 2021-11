La puissance du streaming fait de VIAC Stock une vedette

Il n’est pas rare d’entendre des commerçants se plaindre qu’il n’y a plus de bonnes affaires à Wall Street. Cependant, les sceptiques devraient vraiment considérer le conglomérat médiatique ViacomCBS (NASDAQ :VIAC), car les données montreront que l’action VIAC n’est certainement pas hors de prix.

Si quoi que ce soit, c’est une action qui mérite une réévaluation à la hausse. Du point de vue de la valorisation, les anticonformistes devraient certainement avoir ViacomCBS sur leurs listes de surveillance.

Certes, il y avait une certaine appréhension au cours de la préparation de la récente publication des résultats de ViacomCBS. L’entreprise pourrait-elle livrer quand il y a une forte concurrence des sociétés de streaming ?

En fait, ViacomCBS a battu les débutants du streaming à leur propre jeu avec des chiffres fiscaux qui ont dépassé les attentes. Ne rejetez pas ce conglomérat médiatique massif, car les revenus continuent d’augmenter et le nombre d’abonnés augmente rapidement.

Aperçu des stocks de VIAC

Avant de prendre une position sur l’action VIAC, il est important de se rappeler ce qui a déclenché sa vente au début de l’année. En mars, un an après le choc de la pandémie de Covid-19, ViacomCBS se remettait bien. Soudainement, Capitale Archegos dénoué sa position massivement à effet de levier dans ViacomCBS.

Avec le recul, il est évident que cet événement n’était pas la faute de ViacomCBS. Néanmoins, le marché a puni les actions VIAC, les faisant passer de 100 $ à 40 $ en quelques jours.

C’est comme si le marché avait complètement oublié que ViacomCBS est une entreprise florissante avec une gamme bien établie de marques de divertissement. Plus de six mois après l’explosion d’Archegos, il semble que les investisseurs n’aient toujours pas découvert la vraie valeur de ViacomCBS.

Maintenant, l’action VIAC se négocie au bas prix de 35 $ et change. De plus, le rapport cours/bénéfice (P/E) sur 12 mois de ViacomCBS n’est que de 7,21x.

Non seulement cela, mais la société offre un rendement du dividende annuel à terme de 2,73 %. Par conséquent, il y a quelque chose ici pour plaire aux investisseurs de valeur ainsi qu’aux chercheurs de revenus.

La vraie star du spectacle

Vous pourriez reconnaître ViacomCBS en tant que propriétaire de Paramount Plus. Alternativement, vous pouvez connaître l’entreprise à travers ses émissions de télévision CBS, ou ses émissions de Ligue nationale de football (NFL), ou son contenu comme A Quiet Place Part II et Paw Patrol: The Movie.

Pourtant, ViacomCBS ne se limite pas aux célébrités et à la télévision traditionnelle. Comme le montrent les données, la société évolue également vers un concurrent de niche en streaming. C’est important, car le public d’aujourd’hui se tourne vers le contenu en streaming pour se divertir.

Heureusement, ViacomCBS prospère dans ce domaine. Au cours du troisième trimestre 2021, la société a ajouté 4,3 millions d’abonnés au streaming dans le monde. De toute évidence, la croissance du segment du streaming de ViacomCBS est désormais la vedette du spectacle.

Avec l’ajout du troisième trimestre, le nombre total d’abonnés au streaming mondial de ViacomCBS s’élève à près de 47 millions. Ainsi, si de plus en plus de téléspectateurs choisissent de « couper le cordon » sur les services traditionnels du câble et de télévision payante, les investisseurs n’ont rien à craindre – ViacomCBS peut s’adapter et évoluer.

La stratégie de streaming fonctionne

Il est également à noter que les revenus de streaming de ViacomCBS ont augmenté de 62 % en glissement annuel pour atteindre environ 1,1 milliard de dollars. En d’autres termes, l’entreprise est en mesure de convertir la croissance de ses abonnés en revenus améliorés.

Dans le même temps, n’ignorons pas les revenus du divertissement télévisé de ViacomCBS au troisième trimestre. Il a totalisé 2,92 milliards de dollars, marquant une amélioration de 24,2 %. Ainsi, les sceptiques ne peuvent pas prétendre que ViacomCBS s’appuie trop fortement sur son segment de streaming.

Voyons maintenant la situation dans son ensemble. Pour le troisième trimestre, le chiffre d’affaires de ViacomCBS s’est élevé à 6,61 milliards de dollars. C’est une augmentation de 13,2 %, et c’est aussi mieux que le FactSet estimation consensuelle de 6,56 milliards de dollars.

Avec ces données sans aucun doute à l’esprit, le PDG de ViacomCBS, Bob Bakish, a pris un moment pour vanter les progrès de son entreprise. « Notre stratégie fonctionne clairement et nous continuerons à utiliser la puissance du contenu mondial, de la distribution et de l’expansion du marché pour augmenter l’échelle », a expliqué Bakish.

Les plats à emporter sur VIAC Stock

L’action VIAC semble toujours sous-évaluée, même plus d’un semestre après l’incident d’Archegos Capital. Cela représente une opportunité pour les investisseurs axés sur la valeur.

Les données sur les revenus de l’entreprise devraient impressionner même les critiques les plus acharnés. En outre, ViacomCBS génère toujours de puissants flux de revenus à partir de ses segments de divertissement télévisé et de contenu en streaming.

À la date de publication, ni Louis Navellier ni le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace principalement responsable de cet article ne détenaient (directement ou indirectement) de positions dans les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

