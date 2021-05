La puissance d’un grand système

Je suis ravi d’annoncer que j’organiserai un tout nouvel événement le mercredi 19 mai prochain, appelé le Sommet accéléré de la richesse!

De nombreuses personnes dans notre bureau déclarent déjà que c’est l’événement incontournable de l’année…

Ce titre est à l’origine allé à une vidéo controversée que j’ai publiée l’année dernière et qui a déjà été visionnée près de cinq millions de fois.

La vidéo, intitulée «Warning from a One Percenter», a été un réveil aux Américains sur l’écart de richesse dans ce pays et ses véritables causes.

Maintenant, à l’Accelerated Wealth Summit, je vais faire plus que l’expliquer – je vais vous parler des opportunités qu’il présente.

Et les Américains n’en ont jamais eu plus besoin que maintenant.

Jetez un œil à ce graphique…

Il se passe beaucoup de choses dans ce graphique, mais l’essentiel est qu’en 1989, les 10% des Américains les plus riches possédaient 67% de la richesse du pays. En 2016, ce nombre était passé à 77%.

Pendant ce temps, les 50% d’Américains les plus pauvres qui possédaient 3% de la richesse américaine en 1989, ont vu leur part diminuer à 1% en 2016.

Même le milieu, 40% ont vu leur part de la richesse passer de 30% en 1989 à 22% en 2016.

D’une part, l’Amérique est un endroit d’une richesse extraordinaire… un endroit où les milliardaires voyagent en jets privés et achètent des condos de 10 millions de dollars avec une semaine de salaire.

Le système fonctionne très bien pour ces personnes.

D’un autre côté, l’Amérique est une terre d’extrême pauvreté et de gens profondément malheureux.

Pour ces gens, le système est un désastre.

L’Amérique est le pays des «Haves» et des «Have Nots».

Certains ont une abondance absurde.

Certains n’ont rien.

Et le rythme auquel les choses changent en faveur des riches par rapport aux pauvres ne fait que s’accélérer, pas ralentir.

Mes collègues d’InvestorPlace et moi appelons ce phénomène – le fossé énorme et en croissance rapide causé par les perturbations technologiques – le Techno-Chasm.

Bientôt, le Techno-Chasm sera si grand que ceux du mauvais côté ne pourront pas faire le saut… et ils resteront coincés du mauvais côté pour le reste de leur vie.

Le 19 mai, je vais vous expliquer comment vous pouvez utiliser mon système pour vous retrouver du côté droit du Techno-gouffre.

J’ai passé les 40 dernières années à perfectionner mon système commercial quantitatif.

Ce système m’a aidé à devenir millionnaire à 30 ans… à atteindre le premier rang du prestigieux Hulbert Digest pour mes 20 ans de performance… et à créer une société de gestion financière qui à un moment donné gérait plus de 3 milliards de dollars d’actifs.

Mon système m’a offert une vie de luxe… y compris la possession de maisons à Palm Beach et Reno, une flotte de voitures de luxe et une fiducie assez grande pour prendre soin de ma famille pour les générations à venir.

C’est pourquoi j’ai décidé de me lancer dans un autre voyage.

J’ai décidé d’attaquer de front l’écart de richesse en Amérique… et d’aider autant de personnes que possible à se retrouver du côté droit du Techno-gouffre.

C’est pourquoi, le 19 mai, lors de cette exclusivité Sommet accéléré de la richesse, Je tire les rideaux…

Et révéler les détails de ma stratégie la plus rentable à ce jour.

Le système qui m’a aidé à accumuler des gains comme:

Un gain de 311% sur Repligen Corporation (NASDAQ:RGEN)…

Un gain de 457% sur Holly Corp …

Un gain de 612% sur Santarus …

Un gain de 751% sur Vipshop Holdings Limited (NYSE:VIPS)…

Et un gain de 1125% sur Hansen Naturals.

Souviens-toi, mon Sommet accéléré de la richesse aura lieu le mercredi 19 mai prochain à 16 h HE. Je vais tout mettre ensemble alors, alors assurez-vous de réserver votre place maintenant pour ne pas manquer.

J’espère te voir là-bas.

Sincèrement,

Louis Navellier

L’Editeur (Louis Navellier) déclare par la présente qu’à la date de cet e-mail, l’Editeur (Louis Navellier) détient directement ou indirectement les titres suivants qui font l’objet des commentaires, analyses, opinions, conseils ou recommandations dans, ou qui sont autrement mentionnés dans l’essai présenté ci-dessous:

Repligen Corporation (RGEN), Vishop Holdings Limited (VIPS)

