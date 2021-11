La puissance d’une stratégie de moyenne des coûts en dollars

Dans ce scénario, le client économiserait 33 600 $ au cours des dix prochaines années, et cet investissement initial de 12 500 $ passerait à 2 181 625 $. Est-ce que c’est trop risquer le portefeuille à 2,5% ? Est-ce que 3 360 $ par an demande trop d’épargne pour quelqu’un avec un portefeuille de 500 000 $ ? Vous pourriez probablement financer la stratégie de moyenne des coûts en dollars du bitcoin avec les revenus de ce portefeuille traditionnel. À mon avis, cela est tout à fait faisable pour la plupart des clients et fournit un résultat que tous les clients avec qui j’ai parlé embrasseraient.

