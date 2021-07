La puissance en attaque d’Alexis Vega, Henry Martín et Uriel Antuna

Le trident d’attaque du L’équipe olympique mexicaine a culminé avec un match exceptionnel contre l’Afrique du Sud dans la nuit du Japon. Les performances et la combinaison des éléments de Chivas et de l’attaquant d’Amérique ont été la clé pour l’équipe dirigée par Jaime Lozano pour remporter la victoire et la qualification pour les quarts de finale des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, où ils affronteront la Corée du Sud.

Alexis Vega

L’attaquant de Chivas était l’un des meilleurs éléments de l’équipe de Jaime Lozano en phase de groupes, où il a marqué deux buts en trois matchs., récemment choisi par la FIFA parmi les joueurs les plus impressionnants de la phase initiale avec le Brésilien Richarlison, le Japonais Takefusa Kubo et l’Egyptien Ahmed Hegazi.

Contre l’Afrique du Sud, l’attaquant de Sélectionné olympique a ajouté 77′ sur le terrain. Vitesse assurée et débordement sur l’aile gauche, et des apparitions répétées dans la zone centrale, avec et sans ballon, étant fondamentales dans les trois quarts du terrain rival.

Dans le premier but du Tri, le jeu commence et se termine. Il descend et récupère le ballon au milieu du terrain puis l’envoie à Henry Martín, qui est marqué par la passe d’Antuna, qui était projeté sur l’aile droite, et passe à l’attaque pour terminer d’un tir précis. Grand affichage de l’une des figures de l’équipe.

Quant à vos chiffres, Vega a ajouté 2 tirs au but, 1 tir bloqué et a eu une belle occasion manquée devant le but. Il a complété 14 passes précises – une MPM de 87,5% – dont 2 clés, et a remporté 3 des 4 duels au sol.

Alexis Vega célèbre un but avec la sélection olympiqueAlexis Vega célèbre un but avec la sélection olympique Richard Callis (Mexsport)

Henri Martin

Dans le 75′ sur le terrain, l’attaquant d’América a réalisé une performance exceptionnelle et a été vital pour la victoire. Non seulement il a fait son premier touché aux Jeux et le troisième du match, mais il a aussi grandement contribué à la construction du jeu de l’équipe. Il a participé au premier but, joué et bien reçu par derrière, bien tenu le ballon puis déchargé sur un coéquipier, s’est montré en appui, a exécuté des passes précises et décisives.

Il a résisté aux frictions avec les centrales et lles entrées des Sud-Africains dès le début de la rencontre, étant le footballeur mexicain qui a subi le plus de fautes dans le match.

L’offensive a enregistré 32 touches. Il a réussi 85% de passes réussies – dont 2 clés – et a bloqué un tir. Il a remporté 5 des 8 duels sous, et a réussi à l’emporter dans 2 des 4 disputes aériennes.

Henry Martín célèbre un but avec TriHenry Martín célèbre un but avec Tri Richard Callis (Mexsport)

Uriel Antuna

Antuna a débuté dans le onze de départ par Diego Lainez, par décision technique absolue, non seulement il n’a pas déçu dans ses interventions sur l’aile droite, au contraire, il a soutenu l’engagement de Lozano envers lui avec sa performance. Déploiement en vitesse avec le ballon et possibilité de recevoir espace, débordement, passes et assistance pour l’attaquant Chivas.

Quant à leurs nombres, dans les 77′ joués, l’ailier de Chivas a complété une passe décisive, un tir au but et 4 occasions créées. Il a complété 3 dribbles sur 6. Il a réussi à donner 21 passes précises, une efficacité de 77,8%. Et il a ajouté 4 des 8 duels réussis sous.

Performance exceptionnelle du footballeur rojiblanco qui laisse planer le doute. Que fera Lozano contre la Corée du Sud ? Lainez revient-il dans le onze de départ ou penchera-t-il à nouveau pour l’élément de Guadalajara?

Uriel Antuna en pleine fête à TokyoUriel Antuna en pleine fête à Tokyo Adrian Macias (Mexsport)