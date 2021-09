La puissance et la beauté du Mexicain Yuliahn Luna dans la guerre civile

in

La championne du monde Yuliahn ‘Cobrita’ Luna, monarque des poids coq du World Boxing Council, sera en action le 10 septembre à la Laguna Olímpico Arena dans sa ville natale de Gómez Palacio, Durango; où il affrontera Karla ‘Princesa’ Valenzuela de Durango, dans une bagarre qui fera sûrement jaillir des étincelles du ring.

Le boxeur représenté exclusivement par Promociones del Pueblo, une entreprise dirigée par Oswaldo Küchle ; Il est présenté ce vendredi à l’arène olympique Laguna de Gómez Palacio; tête d’affiche d’un affichage composé de jeunes talents locaux.

Luna Ávila tiendra sa deuxième bagarre de l’année, maintenant contre ‘La Princesa’, une rivale avec une vaste expérience internationale ; avec 28 combats professionnels; qu’il a déjà disputé trois combats aux États-Unis et qu’il a affronté quatre champions du monde tout au long de sa carrière.

Yuliahn, le monarque de 118 livres, approuvé par le corps vert et or, lors d’une pesée effectuée dans la Sala de Armas de Gómez Palacio; Il a montré son excellente forme physique et a grimpé le Romain pour enregistrer exactement 55 000 kilogrammes, tandis que Valenzuela a marqué 54 000 kilogrammes, tous deux inférieurs à la limite de la division des super poids coq, dans laquelle le combat est signé.