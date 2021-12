La puissance et le charisme de ‘Traviesito’ Arce, encore une fois devant ses fans

Montrez la garantie, une phrase qui définit parfaitement le jeune Mochitense Karim ‘Traviesito’ Arce, qui revient au diamant de la bataille le vendredi 10 décembre prochain, dans sa ville natale de Los Mochis, Sinaloa; dans un affrontement où il cherchera le triomphe avec autorité.

Le retour sur le ring du benjamin de la dynastie des Arce se fera en soutien au duel caritatif qui sera organisé par les multiples champions du monde Cristian ‘Diamante’ Mijares et Humberto ‘Zorrita’ Soto, qui donneront un échantillon de leur boxe et qualité humaine, puisque le Le seul but du combat est d’aider.

Karim, combattant exclusif pour Promociones del Pueblo, une entreprise dirigée par Oswaldo Küchle ; Il cherchera un triomphe qui lui permette de rester parmi les principaux prétendants de sa division, il sait peut-être qu’à 23 ans sa carrière dans la boxe est encore longue.

Arce Lugo, neveu du quintuple champion du monde Jorge ‘Travieso’ Arce, s’est poussé au maximum dans ce camp ; ne pensant qu’à faire une présentation très voyante à son retour sur le losange de la bataille, ce qui aura aussi une motivation supplémentaire puisqu’il le fera devant les fans de Mochitense.

Avec un bilan professionnel de 18 victoires dont 8 au chloroforme pur, un revers et deux nuls ; Le boxeur charismatique de Sinaloa effectue un entraînement physique ardu, qu’il combine avec des journées intenses dans la salle d’entraînement, toujours conseillé par les meilleurs mais avec les précieux conseils constants de ‘El Travieso’ Arce qui est toujours à l’affût de la carrière de son neveu.