La puissance explose au contrôle de course IndyCar après qu’une défaillance de l’ECU lui ait coûté la victoire à Detroit · .

Will Power a été furieux de la décision du contrôle de course IndyCar de signaler la première course de samedi du Grand Prix de Détroit, une décision qui, selon lui, lui a coûté sa première victoire de la saison lorsque sa voiture n’a pas redémarré à temps en raison d’un moteur. défaillance de l’unité de contrôle.

“Je suis en colère contre IndyCar”, s’est exclamé Power au journaliste des stands Kevin Lee après la course. “Parce que je suis la première voiture dans (les stands), et ils attendent que la dernière voiture arrive avant d’avoir un ventilateur sur cette voiture, et cela fait griller l’ECU.”

« Les gars, là-haut en contrôle de course, n’écoutent jamais aucun des pilotes. Ils n’écoutent jamais, ils s’en moquent ! Power aboya. “Nous leur avons donné tellement de bonnes suggestions, et ils s’en moquent.”

Power devançait Marcus Ericsson et menait 37 tours – plus que n’importe quel autre pilote – lorsque Romain Grosjean s’est écrasé au virage neuf, provoquant une deuxième période de prudence qui s’est rapidement transformée en deuxième drapeau rouge de la course.

La voiture de Power n’a pas démarré lorsque la course a repris avec six tours à faire, et il a été déplacé hors de la ligne alors qu’Ericsson remportait sa première victoire en carrière. Finalement, l’équipage de Power’s Team Penske a pu redémarrer la voiture, mais il avait alors perdu trois tours et a finalement terminé 20e.

L’Australien a continué à exprimer ses frustrations à l’antenne après la course, en disant : « J’ai travaillé comme un fou aujourd’hui ! Pour que cela se produise… comme si je criais à la radio, « nous avons besoin d’un fan, obtenez un fan ! »

« Ils attendent tout le monde – ces gars-là ont encore de l’air dans leur voiture… vous travaillez dur dans ce sport, tellement d’argent y est consacré, et ce sont juste… des décisions stupides comme ça ! Si ce n’est pas un jaune qu’ils lancent, c’est une idée stupide comme celle-ci, un drapeau rouge…!”

Peu importe qu’une 40e victoire en carrière lui ait échappé, la défaite déchirante de Power l’a privé d’un résultat bien nécessaire pour renverser sa fortune. Il y a à peine deux semaines, Power a dû endurer une fusillade de qualification au dernier rang pour éviter l’indignité de ne pas se qualifier pour l’Indianapolis 500 de cette année. Power terminerait à une modeste 30e place au 500, après avoir été l’un des nombreux pilotes déraper à l’entrée de la voie des stands en raison de freins froids.

Après ce dernier malheur, Power est maintenant tombé à la 12e place du classement IndyCar après sept courses, et n’a pas terminé dans le top dix depuis la deuxième course à St. Petersburg, en Floride. Mais sa prochaine opportunité est dans moins de 24 heures, lorsque la deuxième course du programme double du Grand Prix de Détroit passe au vert à 17h50 HAE.

