La puissance “fondante” derrière les nouvelles règles radicales de la F1 en 2022 · .

La Formule 1 dévoilera aujourd’hui le premier modèle grandeur nature d’une voiture conçue selon son nouveau règlement technique radical pour la saison 2022.

Les nouvelles règles, qui devaient être introduites cette année mais retardées comme mesure d’économie en raison de la pandémie, sont le produit de recherches approfondies sur la façon de faciliter la course des voitures de F1 en étroite collaboration.

C’est un problème que la Formule 1 a essayé de résoudre auparavant, avec un succès limité. En 2009, de nouvelles règles élaborées par le groupe de travail sur les dépassements ont été introduites pour améliorer la course. Son succès peut être mesuré par le fait que deux ans plus tard, la F1 a eu recours à une autre aide au dépassement, plus drastique, sous la forme du système de réduction de traînée.

La réduction de l’appui, et donc des turbulences qui empêchent les voitures de se suivre de près, a longtemps été considérée comme la clé de l’amélioration de la course. Mais la F1 a été confrontée au problème répété que les tentatives de réduction de l’appui ont été contrecarrées par l’immense puissance de développement des équipes.

Les performances de calcul de la F1 sont « insensées » – SmedleyMais maintenant, elle a deux avantages de son côté : les règles limitent de plus en plus ce que les équipes de développement peuvent faire, tandis que la F1 peut exploiter des niveaux de puissance de calcul impressionnants, que l’une des personnes qui la dirigent décrit comme « » fondre le visage ».

L’ancien ingénieur de Williams et Ferrari, Rob Smedley, est maintenant directeur des systèmes de données de la Formule 1. Il dit que la puissance de développement de la F1 est “des ordres et des ordres de grandeur plus grands” que ce à quoi les équipes ont accès dans le cadre des restrictions de test aérodynamique. C’était crucial pour concevoir de nouvelles règles qui permettraient enfin aux équipes de produire des voitures pouvant rivaliser étroitement sans sacrifier les niveaux de performance élevés de la F1.

« C’est pourquoi, en Formule 1, nous avons pu soutenir de manière si cruciale la FIA dans la définition de ces règlements. Nous avons pu sortir de cette restriction de test aérodynamique et nous avons pu dire, d’accord, tout cela doit être une question de puissance de calcul.

Alors que les efforts de conception des équipes se concentrent sur les performances d’une seule voiture isolée, Smedley a déclaré que la F1 savait qu’elle devait simuler le comportement de deux voitures à proximité. Le coût de cette opération dans une soufflerie à grande échelle serait prohibitif, mais les simulations numériques de dynamique des fluides offraient une solution.

« Si vous voulez un CFD à deux voitures – une voiture après l’autre, une simulation CFD d’une voiture complète – et que vous voulez pouvoir parcourir rapidement de nombreux concepts de conception, cela devra être plus rapide que ce que nous pourrions faire. sous les restrictions d’essai aérodynamique, où généralement la moitié [scale] d’une seule voiture vous prendra quatre heures.

« Nous étions dans quatre jours, lorsque nous avons commencé, quatre jours pour faire une seule simulation ou une seule itération de conception, ce qui n’est tout simplement pas assez efficace. C’est pourquoi nous nous sommes associés à AWS.

« En trouvant cette solution, la chose fonctionne comme une machine maintenant, mais [this] pour moi, c’est une statistique vraiment, vraiment impressionnante et une façon vraiment impressionnante d’utiliser le partenariat avec un tel effet : nous en sommes maintenant à environ sept heures par simulation, par itération de conception, ce qui est tout simplement fou.

« Si vous m’aviez dit que lorsque j’étais dans l’environnement de l’équipe, même en revenant, la technologie évolue si vite. Si vous en parliez il y a cinq ans, j’aurais pensé que vous étiez fou.

Les simulations de Formule 1 de voitures construites selon les nouvelles règles – et l’effet du sillage aérodynamique de l’une sur l’autre – ont impliqué l’analyse de plus de 550 millions de points de données.

« Lorsque nous avons atteint le nombre maximal d’emplois en une journée, nous étions à sept millions et demi de cellules à calculer sur le maillage CFD et environ 7 000 cœurs que nous faisions tourner en même temps dans le service EC2. “, dit Smedley. “C’est juste une puissance de calcul époustouflante.”

Les règles, qui sont finalement définies par la FIA, ont fait l’objet d’un développement ultérieur en collaboration avec les équipes. Le directeur technique de la F1, Pat Symonds, qui a des décennies d’expérience avec les équipes de F1 victorieuses du championnat, s’est efforcé d’éliminer tous les domaines des règles qui pourraient avoir des conséquences imprévues.

Un modèle antérieur du nouveau design a été présenté en 2019. « Pat Symonds et son équipe, lorsqu’ils développaient la voiture 2022, ont fait beaucoup de tours et d’itérations de” braconnier-gardien “, a déclaré Smedley.

« Donc, vous obtenez la première itération de conception appropriée dont vous êtes satisfait, la première itération des règles, puis cela oblige les gens à lire cela et à voir où se trouvent les failles, puis à le resserrer à nouveau et à utiliser le CFD et la refonte pour certains aspects de celui-ci. Et puis refaire tout ce processus et parcourir la boucle un certain nombre de fois pour essayer d’obtenir un ensemble de règles aérodynamiques raisonnablement lié. »

Un plus petit modèle de soufflerie de la voiture prévue a été présenté en 2019 avant que les plans pour son introduction ne soient suspendus. La conception comprend plusieurs modifications spécifiquement destinées à faciliter les courses rapprochées, notamment des surfaces supérieures plus simples, l’utilisation de grands «tunnels» sous le sol pour générer une force d’appui et des virures sur les roues avant pour améliorer encore le flux d’air pour une voiture suivante.

Il faudra attendre l’année prochaine pour voir si la dernière tentative d’aide au dépassement de la Formule 1 réussira là où d’autres ont échoué. Mais le design qui sera présenté aujourd’hui a bénéficié d’une technologie dont Smedley et son équipe ne pouvaient que rêver il y a quelques années.

