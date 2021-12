La puissance offensive des Utah Jazz expliquée avec une statistique NBA

Jazz de l’Utah Il prouve depuis des années que vous pouvez avoir votre propre style dans la ligue et que l’ordre tactique et l’effort défensif ne sont pas en contradiction avec le talent. Ceci est attesté par le Statistiques NBA Ils parlent de la puissance offensive de la franchise de Salt Lake City, qui vise très haut cette saison grâce à sa capacité à marquer. Preuve en est qu’ils sont la meilleure attaque de la ligue et que la distance qui les sépare de leurs concurrents est la même qu’entre le 2e de la liste et le 15e.

Points de Jazz sur les 12 derniers matchs : 127

129

137

109

136

118

123

124

126

103

112

128 Ils sont 1er en attaque cette saison. L’écart entre eux et la 2e place est plus grand que les 2e et 15e. pic.twitter.com/b9tweycT0H – StatMuse (@statmuse) 24 décembre 2021