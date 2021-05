La puissance risque de ne pas démarrer l’Indy 500 après le premier jour de qualification · .

Le premier jour de contre-la-montre pour préparer le terrain pour la 105e édition de l’Indianapolis 500 a créé un drame – et une certaine confusion dans les dernières minutes – alors que le vainqueur de la course 2018 Will Power de Team Penske fait la une de la liste de cinq pilotes qui devront qualifiez-vous afin de décrocher une des trois places restantes sur la 11e ligne demain.

Power rejoindra Simona de Silvestro, au volant de la Paretta Autosport, une recrue soutenue par Penske, lors de la fusillade de qualification de Last Row – et les vétérans Charlie Kimball, Sage Karam et la recrue RC Enerson. Les cinq pilotes auront plusieurs tentatives pour se qualifier au cours d’une séance de 75 minutes qui débutera à 13 h 15, heure locale, les deux pilotes les plus lents étant repoussés du peloton de départ de 33.

Les dernières minutes de qualification tendues ont vu le Canadien de deuxième année Dalton Kellett conserver la 30e et dernière position garantie sur la grille de la journée, peu de temps après que Power ait tenté de revenir dans le top 30 avec une vitesse moyenne de qualification de 229,228 mph sur quatre tours, juste à court de la course de Kellett de 229.250 mph. Dans les cinq dernières minutes, Kellett a fait une dernière course, retirant sa course initiale pour se requalifier avec une moyenne de 228,323 mph.

Cependant, comme Kellett était déjà classé en 30e position au moment où il a tenté de se requalifier, il conservera sa position à l’extérieur de la dixième ligne, malgré un pointage avec une moyenne plus lente que les courses les plus rapides de Power. , Kimball, Karam et De Silvestro, qui étaient tous en dehors du top 30 au moment où ils ont fait leurs dernières tentatives pour se qualifier.

Dixon a mené une Fast Nine de Honda lourd À l’autre bout du terrain, six fois champion en titre d’IndyCar – et vainqueur de l’Indy 500 2008 – Scott Dixon a établi la référence dès le début des contre-la-montre. Sa moyenne de quatre tours de 231,827 mi / h n’a pas été dépassée au cours des six prochaines heures, assurant une position dans le Fast Nine Shootout pour déterminer la pole position de l’Indy 500 dimanche prochain, où les neuf pilotes auront une tentative pour définir les quatre plus rapides. moyenne au tour et pôle sécurisé, à partir de 15h heure locale.

Ses trois coéquipiers de Chip Ganassi Racing se joignent également à Dixon; Le vainqueur 2013 Tony Kanaan, Marcus Ericsson et Alex Palou – qui s’est écrasé au virage deux lors du troisième tour de sa deuxième manche de qualification. Palou n’a pas été blessé, mais n’est pas revenu sur la piste pour le reste de l’après-midi alors que son équipage a commencé à réparer sa voiture principale.

Colton Herta a terminé deuxième avec une moyenne de quatre tours de 231,648 mph. Il sera accompagné de son coéquipier Andretti Autosport, le vainqueur 2014 Ryan Hunter-Reay, ainsi que du triple vainqueur Indy Helio Castroneves, au volant d’une Dallara / Honda Meyer Shank Racing soutenu par Andretti. Ed Carpenter et son coéquipier Rinus VeeKay sont les seuls coureurs à moteur Chevrolet à avoir fait la Fast Nine.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Pietro Fittipaldi a été la recrue la plus rapide du peloton avec une 13e place, plus rapide que la 17e place Scott McLaughlin, qui a terminé la journée comme le plus rapide des quatre pilotes du Team Penske. Josef Newgarden et le vainqueur de l’Indy 2019 Simon Pagenaud se sont qualifiés respectivement 21e et 26e.

Pour compléter la liste des neuf vainqueurs précédents de l’Indy 500, le vainqueur 2016 Alexander Rossi s’est qualifié 10e, le double champion en titre Takuma Sato a terminé 15e, et le double vainqueur Juan Pablo Montoya a terminé 24e.

Pilotes avançant vers la fusillade Fast Nine

Scott Dixon 231.827 mph

Colton Herta 231.648 mph

Tony Kanaan 231.639 mph

Ed Carpenter 231.616 mph

Rinus VeeKay 231,483 mph

Helio Castroneves 231.164 mph

Alex Palou 231.145 mph

Ryan Hunter-Reay 231.139 mph

Marcus Ericsson 231,104 mph

Pilotes non encore qualifiés

Volonté

Simona de Silvestro

Charlie Kimball

Sage Karam

RC Enerson

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

IndyCarParcourir tous les articles IndyCar

Partagez cet article . avec votre réseau: