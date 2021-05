La puissante fonction de mode d’affichage cible de Luna Display pour Mac ajoute la prise en charge Ethernet et Thunderbolt

Lorsque les nouveaux iMac M1 ont été lancés, nous avons écrit que le mode d’affichage cible était absent du matériel. Alors que Luna Display propose une alternative sans fil qui fonctionne avec tous les Mac depuis un certain temps, une nouvelle mise à jour aujourd’hui ramène essentiellement le mode d’affichage cible avec prise en charge Ethernet et Thunderbolt, avec une limitation.

Pour rappel, le mode d’affichage cible a été pris en charge pour la dernière fois dans les iMacs mi-2014 et les versions antérieures (modèles non Retina) et Apple a officiellement supprimé la fonctionnalité avec macOS Mojave et versions ultérieures. Il permettait d’utiliser un Mac comme écran externe, alimenté par un autre Mac.

Nous avons précédemment souligné l’affichage Luna d’Astropad et son mode Mac vers Mac comme une excellente solution de contournement pour obtenir la fonctionnalité du mode d’affichage cible, mais jusqu’à aujourd’hui, cela ne fonctionnait que sur une connexion sans fil. Désormais, avec Luna Display 4.5, le logiciel prend en charge les connexions filaires via Ethernet ou Thunderbolt, tout comme le faisait le mode d’affichage cible.

Auparavant, le mode Mac à Mac ne fonctionnait que sur la connexion sans fil de Luna. Avec la mise à jour d’aujourd’hui, le mode Mac à Mac prendra également en charge la connexion Ethernet et Thunderbolt entre Mac, avec un processus de configuration transparent. Cela améliorera l’expérience du mode Mac à Mac pour les utilisateurs avec une connexion WiFi limitée ou qui préfèrent ne pas se connecter sans fil, car ils auront désormais la possibilité d’une connexion filaire.

Nous avons vérifié avec Astropad et son adaptateur matériel à 80 $ est toujours nécessaire lors de l’utilisation du mode Mac vers Mac de Luna Display via Ethernet ou Thunderbolt. Il prend en charge la reconnaissance du deuxième Mac en tant qu’écran, accélération GPU et performances fiables.

Cependant, une limitation, pour l’instant, est qu’un iMac secondaire est limité aux résolutions non Retina. Mais Luna Display cherche à offrir une prise en charge 4K / 5K (gardez à l’esprit qu’Apple n’a jamais proposé de prise en charge de l’affichage cible pour ses iMac Retina).

Notes de mise à jour de Luna Display 4.5:

Le mode Mac-à-Mac prend désormais en charge la connexion Ethernet et Thunderbolt entre les Mac.L’application Luna principale affiche désormais un indicateur de batterie pour l’appareil secondaire.Améliorations du clavier Mac secondaire: les répétitions de touches fonctionnent correctement.Icônes de l’application macOS actualisées La prise en charge de Retina sur M1 est plus fiable maintenant Dans le Application iOS: compatibilité améliorée avec les corrections de bogues et améliorations générales de l’iPad Air 2020

