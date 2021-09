¿La pulsera idéale ? La Samsung Galaxy Fit 2 un prix de plus

in

Aún no tienes una smartband en tu muñeca? Si es así sigue leyendo porque la oferta que viene a continuación es de las irrésistibles. Una pulsera inteligente o smartband hace mucho por nosotros, por lo poco que cuestan. En el mercado hay muchos modelos, pero entre todas acheter le Samsung Galax Fit2, como la favorite para muchos usuarios.

Un smartband puede ser la mejor compañera para un smartphone. Se complementan perfectamente, una para registrar y otro para mostrar lo registrado. Este producto tiene un precio generalmente atractivo, pero velan por nuestra salud aniñándonos a hacer deporte, beber agua o levantarnos en los momentsos de más sedentarismo. Pour ese motivation, la oferta que tiene ahora mismo la Samsung Galaxy Fit2 et Amazon, es una ocasión para aquellas personas que estén pensando en hacerse con un producto de este tipo.

Un smartband muy completa

Estamos ante una smartband que luce un diseño compacto, deportivo y atractivo, contando con muchas de las funciones de un smartwatch. Pas d’obstante, es ligera y tan cómoda que ni siquiera la notaremos en la muñeca. Destaca posincronizarse avec l’application Samsung Health, para poder ver cada detalle de nuestro bienestar y progresos. En el apartado técnico, la Galaxy Fit2 dispone de una correa estriada que la hace resistente al sudor, contando con una certificación 5ATM, lo que significa que es resistente al agua hasta los 50 metros.

Esto significa que el dispositivo se puede llevar al caminar bajo la lluvia o ducharse, e incluso utilizarse para actividades acuáticas poco profundas como nadar en una piscina o en el mar. No obstante, el dispositivo no se podrá utilizar para hacer submarinismo, esquí acuático u otras actividades en las que se use el agua a altas velocidades o inmersiones a mayores profundidades.

Luce una pantalla AMOLED 3D de 1,1 pulgadas de facil lectura, incluso debajo del agua. Ademas, tiene una selección de 75 carátulas diferentes para personalizar la Galaxy Fit2 para que se adecue a cualquier estilo. Este puede portable monitorizar más de 90 tipos de ejercicios y es perfecta para los ejercicios matutinos. Cuenta con detecteur de estrés y un completeo medidor del sueño. Esta pulsera también muestra las llamadas perdidas, nos permite recibir notificaciones importantes y responder a mensajes rápidamente. La autonomía es otro de sus puntos fuertes, ya que puede estar encendida durante 21 días sin tener que recurrir a un enchufe. Pour plus de disponibilité d’une batterie de 159 mAh.

Par solo 29 euros en Amazon

La Samsung Galaxy Fit2 tiene un precio oficial de 49 euros, pero solo ahora Podemos comprarla en Amazon pour 29 euros. Estamos ante una rebaja de nada menos que 20 euros sobre dicho precio oficial. Esto la convierte en una de las mejores opciones del momento si estamos buscando una smartband de calidad ya buen precio. Además, hay que recordar que el envío es totalmente gratis para los clientes Prime de Amazon. Lo que no podemos saber es por cuánto tiempo estará disponible este 41% de descuento. Eso significa que tendrás que darte prisa, por que es muy probable que tarde o temprano vuelva a su precio habituel.