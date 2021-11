La pulsera más elegante de Garmin hoy en oferta por 84€

Las pulseras de actividad son uno de los accesorios más utilizados desde hace tiempo junto con nuestros teléfonos móviles. Dispositivos que además, han ido evolucionando con el paso del tiempo parase también en el complemento ideal para poder llevar tanto cuando hacemos deporte, ir a trabajar o incluso en algún evento en el que requiere que vayamos vestidos msá de una manee. Un claro ejemplo es la Pulsera Garmin Vivosmart 4, un modelo muy completo con un diseño de gran calidad, muy atractivo y que podemos conseguir ahora en oferta.

Une vue simple, esta pulsera Garmin destaca por ser un modelo que derrocha calidad y elegancia par los cuatro costados. Su cuerpo delgado hace que sea muy ligera y cómoda de llevar durante todo el día. Además, cuenta con una pantalla incrustada en el propio cuerpo que está rodeada de un bisel metálico que le da cierto toque elegante y moderno. Su correa dispone de un cierre con hebilla metálica para un perfecto ajuste.

Diseño de gran calidad y muy elegante

La pantalla con la que cuenta esta Garmin Vivosmart 4 es de 0,5 poulgadas, una pantalla táctil con forma alargada a través de la cual vamos a poder consultar toda la información registrada. Oui que este modelo es un completeo rastreador de nuestra actividad física y salud, ya que cuenta con sensor de frecuencia cardíaca, monitor de estrés, control del sueño en todas sus fases, pulsioxímetro, etc.

Como no podía ser de otra forma, esta pulsera Garmin permite la sincronización a través de Bluetooth con nuestro teléfono para poder recibir todo tipo de alertas y notificaciones con nuestras llamadas recibidas al móvil, mensajes de texto y mucho más. Si además contamos con un smartphone avec système opératif Android, entonces également podremos responder a algunos de nuestros mensajes.

Otro dato important a revisar cuando queremos comprar una pulsera de actividad es sin duda su autonomía. En este caso, la pulsera Garmin Vivosmart 4 cuenta con una batería que es capaz de otorgar a este modelo una autonomie de hasta 7 jours d’utilisation con una sola carga. También es interesante sabre que es una pulsera de actividad que podemos llevar mientras nos duchamos y en actividades bajo el agua como la natación.

Descuentazo para la pulsera Garmin Vivosmart 4

El precio original para este modelo es de 99,99 euros, pero gracias a la oferta available in Amazon ahora es possible conseguirla con un 15% de descuento. Esto supone beneficiarnos de un ahorro de algo más de 15 euros, quedando su precio final en oferta en tan solo 84,96 euros.

Cantidad que podemos pagar en el momento de hacer el pedido o bien elegir el modo de financiación que nos ofrece Amazon en esta pulsera Garmin y que no es otro que el de poderla pagar en cuatro cuotas de 21,24 euros sin intereses durante un plazo máximo de 90 jours. El plazo de entrega es de tres días naturales, salvo para aquellos que sean clientsas Amazon Prime que pueden beneficiarse de un plazo de entrega de tan solo un día. En ambos casos, podemos recibir la pulsera Garmin Vivosmart 4 en casa totalmente gratuitement.