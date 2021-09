in

La punition infligée par la Football Association à Marc Bola pour un tweet qu’il a fait à l’âge de 14 ans a été qualifiée de “ridicule” par Danny Murphy.

Bola, l’arrière gauche de Middlesbrough, 23 ans, est accusé d’avoir écrit un article offensant sur la plate-forme de médias sociaux en 2012 qui « faisait référence à l’orientation sexuelle » – en utilisant prétendument une insulte homophobe.

De nombreux experts se sont rangés du côté de Bola

L’ancien joueur de l’académie d’Arsenal, qui était en 9e année au moment du poste, fait face à un avertissement écrit, à un cours éducatif ou à une éventuelle interdiction de trois matchs sanctionnée par la FA.

La punition a été fortement critiquée par une multitude d’experts et le co-animateur de talkSPORT, Murphy, les a rejoints, insistant sur le fait que personne ne devrait payer le prix pour quelque chose qu’il a fait alors qu’il n’était pas pleinement conscient socialement.

“C’est dérangeant pour moi parce que ce que vous faites en tant qu’enfant doit être pardonné et aussi oublié”, a-t-il déclaré à talkSPORT.

« Vous êtes un enfant et même si les médias sociaux n’étaient pas en jeu quand j’avais 14 ans – Dieu merci, ce n’était pas le cas – je suis sûr que j’aurais été victime d’une punition plus tard parce que certaines de mes opinions en tant que 12, 13, 14 ou 15 ans, ce n’est certainement pas mon point de vue maintenant.

Murphy pense que la punition de Bola par la FA est “ridicule”

« Une partie de mon choix de formulation en tant qu’enfant n’est pas mon choix de formulation maintenant.

« C’est ainsi que vous vous développez en tant qu’adulte et être humain. Vous passez d’enfant, puis d’adolescent et devenez un homme.

« S’il y a un modèle cohérent à travers les médias sociaux d’un joueur de 12 à 18 ans, alors bien sûr, il doit y avoir une sorte d’éducation et une sorte de punition.

« Si vous êtes un enfant et qu’il y a une ou deux choses qui sont écrites, pourquoi diable dans sa vie d’adulte va-t-il être puni pour ça ? »

Il a ajouté: ” S’attendre à ce qu’un joueur quitte l’école à 16 ans, passe par la bourse et gravisse les échelons d’un club de football et devienne socialement conscient, je pense que c’est naïf.

«Je ne pense certainement pas qu’il soit naïf que la personne que vous employez pour diriger l’académie – ou un agent de liaison des joueurs – traite ces problèmes lorsqu’ils sont connus du public.

Bola a été puni pour un post sur Twitter qu’il a écrit quand il avait 14 ans

« C’est une bonne chose pour eux de prendre le relais maintenant. »

Parlant de savoir si la FA aurait dû ignorer une punition en raison de son âge, Murphy a ajouté: “Ce n’est pas une question de temps car il est un enfant.

« L’étape logique est une éducation, mais nous n’arrivons pas toujours à l’étape logique.

« Les protocoles sont bons, mais vous devez avoir une structure avec eux. Dans un tribunal, chaque cas est différent.

«Ce qui me met mal à l’aise, c’est que vous les punissez quand ils sont enfants, il devrait y avoir une autre façon de voir les choses quand vous êtes jugé comme un enfant et non un adulte.

« Que ce garçon soit banni pour quelque chose qu’il a fait quand il avait 14 ans est tout simplement ridicule. »

