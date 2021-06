La punition du Brexit de l’UE rejetée par l’eurodéputé italien : “La ville de Londres en sortira plus forte !” | Politique | Nouvelles

Lord David Frost a déclaré que la ville de Londres devait “se débrouiller et faire son propre travail” après le Brexit, car il a suggéré que l’équivalence pourrait être peu probable. Le ministre du Brexit a également déclaré le mois dernier à une commission de la Chambre des Lords que Bruxelles continuerait de prendre des décisions sur l’équivalence qui sont “dans leur intérêt”. Les sociétés financières britanniques ont perdu leur large accès aux marchés de l’UE lorsque la période de transition du Brexit a pris fin le 31 décembre et doivent désormais naviguer dans une mosaïque de réglementations des États membres.

La seule façon pour la City de Londres de retrouver son accès à l’UE d’avant le Brexit est que Bruxelles accorde unilatéralement l’équivalence réglementaire.

Cependant, le bloc pense que le Royaume-Uni est destiné à s’écarter de sa réglementation sur les services financiers et a retenu la désignation.

John Garvey, responsable mondial des services financiers chez PwC, a déclaré au Telegraph que bien qu’il ne s’attende pas à un accord imminent, il viendra un moment où Bruxelles réalisera qu’un accord est dans son propre intérêt.

Dans une interview exclusive avec Express.co.uk, l’eurodéputé italien Antonio Maria Rinaldi a accusé l’UE d’avoir tenté de punir la City de Londres à cause du Brexit.

Cependant, il a insisté sur le fait que Bruxelles finira par échouer, car la City en sortira plus forte grâce au retrait de la Grande-Bretagne du bloc.

Il a expliqué : « La City sera encore plus puissante grâce au Brexit et pour une raison très simple : les marchés y sont beaucoup plus rapides et intelligents.

“L’UE peut imposer toutes les impositions qu’elle veut, mais au final c’est la concurrence des marchés qui triomphera.

“Et puisque la tradition de la City est supérieure à tout autre endroit, elle restera le principal centre financier européen.”

Il a ajouté : “Je ne m’inquiéterais pas tant que ça… ils ont dit il y a cinq ans que le Brexit allait être une apocalypse.

“Je pense que ça a été une aubaine, à la place.”

Bien qu’il ait admis que l’accord commercial conclu avec l’UE la veille de Noël n’avait pas répondu à ses ambitions en matière de services financiers, le Premier ministre Boris Johnson a toujours rejeté les avertissements que les centres financiers européens pourraient voler la suprématie de la City de Londres.

JUST IN : La menace explosive de Viktor Orban pour l’UE : « Abandonnez les États-Unis d’Europe !

En 2018, M. Johnson saluait le secteur financier de Londres lors d’un discours prononcé au Sommet sur l’investissement Royaume-Uni-Afrique lorsqu’il a frappé la chancelière allemande Angela Merkel.

Le Premier ministre a déclaré: “Un arrêt de métro et vous serez à Canary Wharf où, avec ses frères et sœurs plus âgés dans la ville, des milliards de livres de capital sont levés pour chaque entreprise à laquelle vous pouvez penser, de la construction française à l’Afrique des télécommunications aux médicaments anticancéreux américains.

“Cela peut vous donner une idée de l’ampleur des services financiers à Londres quand je dis que Canary Wharf est à lui seul un centre bancaire plus grand que l’ensemble de Francfort.

“Nous avons la technologie, la technologie de toutes sortes et nous avons, de loin, le plus grand secteur technologique de cet hémisphère.”

Plus tôt cette année, le chancelier de l’Échiquier Rishi Sunak a salué le potentiel d’un “Big Bang 2.0” dans la City de Londres après le Brexit, laissant entendre que le gouvernement était prêt à réduire la bureaucratie.

A NE PAS MANQUER :

Le Royaume-Uni pourrait profiter du «boom pétrolier de la mer du Nord» après avoir abandonné les lois de l’UE sur les données [REVEALED]

François Hollande prépare la revanche de l’UE sur le Brexit [INSIGHT]

Le “piège” de l’UE dans la remise de la première tranche du fonds de relance à l’Italie dévoilée [EXCLUSIVE]

Le chancelier a évoqué la perspective d’une poussée de style Margaret Thatcher pour la ville.

Il a souligné que même si l’équivalence et d’autres éléments étaient importants, son objectif principal serait de s’assurer que le Square Mile “reste l’endroit le plus dynamique pour offrir des services financiers partout dans le monde”.

Dans une interview accordée à City AM, M. Sunak a déclaré “qu’il y a beaucoup de choses dans l’accord qui sont bonnes pour les services financiers”.

Il a cité la libre circulation des données, les voyages d’affaires et les accords sur les services juridiques et professionnels – tout en suggérant qu’un accord sur la réglementation sera bientôt conclu.

M. Sunak a déclaré à la publication: “Il existe un langage fort sur la future coopération réglementaire et la mise en place d’un protocole d’accord dans un délai raisonnablement court pour avoir ce dialogue réglementaire structuré.

“Et il existe également un forum pour les futures décisions d’équivalence. C’est positif.

“Mais indépendamment de tout cela, je pense qu’il est important que nous nous entendions et que nous nous assurons que la City de Londres reste l’endroit le plus dynamique pour offrir des services financiers partout dans le monde.”

Se référant aux passionnés du Brexit qui prétendent que la ville peut désormais profiter d’un autre bond en avant dans le style des années 90, M. Sunak a déclaré qu’ils “font un très très bon point”, ajoutant que les gens étaient libres de “l’appeler Big Bang 2.0 ou autre”.

Il a ajouté: “Si vous regardez l’histoire de la ville qui remonte encore plus loin que cela, elle a toujours constamment innové, adapté et évolué aux circonstances changeantes et a prospéré et prospéré en conséquence. Et je pense qu’elle continuera à le faire. “

M. Sunak a déclaré que le Trésor “jouerait un rôle à cet égard, et toutes les entreprises et les personnes impliquées nous aideront à le faire”.

Cependant, la chancelière a également minimisé la nécessité d’un changement fondamental dans la ville, soulignant ses avantages naturels et la “culture et la créativité de notre peuple”.

Il a noté: “La réglementation est importante, bien sûr, tout comme le fuseau horaire, tout comme la langue. Toutes ces choses sont importantes.”