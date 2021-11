La punition que TvAzteca a reçue à cause de lui

Inés Gómez Mont : La punition reçue par TvAzteca à cause d’elle | .

Au Mexique la NFL a eu ses chances et Télévision aztèque La chaîne de télévision a été chargée de découvrir les événements et les choses ne se passent pas toujours correctement, un exemple en est ce qui s’est passé le 2008.

Et c’est qu’une célèbre journaliste de la NFL, Inés Sainz, était chargée de révéler dans une interview à Adela Micha qu’à une occasion la chaîne de télévision TV Azteca a été punie grâce à l’une des actions d’Inés Gómez Mont, la célèbre présentatrice de la canaliser.

Cela s’est produit une fois où Inés a profité d’être journaliste d’émission pour se rapprocher le plus possible de Tom Brady, qui jouait à l’époque pour la Nouvelle-Angleterre. Patriotes, mais la NFL elle-même a désapprouvé ses actions.

Et le fait est que non seulement elle est venue faire une interview avec elle, mais elle s’est habillée en mariée et a même commandé un t-shirt dans lequel elle a dit « Je suis la vraie. Mademoiselle Brady», Une action qui va prendre le joueur par surprise.

Il y a même une vidéo dans laquelle on peut voir ce moment et le surprendre du joueur de la NFL est inestimable, il était très surpris et hors de la boucle, alors que le célèbre pilote était très excité et avec de l’espoir dans ses yeux, bien sûr elle a été rejetée et les organisateurs de l’événement ne l’ont pas très bien pris.

Grâce à ce scandale, 10 accréditations ont été retirées à la chaîne de télévision, TV Azteca en a subi les conséquences grâce aux idées créatives d’Inés Gómez Mont.

Apparemment, le sens de l’humour n’est pas la force de la NFL et la journaliste a toujours essayé de faire quelque chose de différent et d’amusant pour divertir le public, mais comme nous l’avons déjà mentionné, malgré ce qu’elle allait en tant qu’ambassadrice de Pati Chapoy, elle a fini par échouer. dans son engagement et pour que la chaîne de télévision n’ait que cinq accréditations, un impact très important.

À cette époque, Tom Brady était l’une des figures les plus importantes du football américain et a donc fait tomber les femmes amoureuses de lui, en plus de ce poste et bien sûr très habile, quelque chose dont Show News nous nous souvenons avec humour mais peut-être à la station de télévision à ce temps n’a pas été pris de cette façon non plus.