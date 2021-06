LA PURGE CONTINUE ? L’auteur chrétien Eric Metaxas dit que YouTube a supprimé les vidéos de son émission de radio ⋆ 10z viral

L’auteur et animateur de radio chrétien Eric Metaxas a actuellement toujours une chaîne YouTube, mais le conservateur au franc-parler a déclaré que les vidéos de son émission de radio avaient été supprimées de la plate-forme.

Les purges de YouTube sont souvent scandaleuses, mais ne surprennent pas les commentateurs conservateurs. Metaxas a tweeté que YouTube avait purgé le contenu de sa chaîne le 1er juin : « ENFIN… Youtube a décidé que parce que nous avons violé leurs « normes communautaires », mon émission a été entièrement supprimée de leur plate-forme. Dans les nouvelles connexes, le [Chinese Communist Party] Le PCC et le gouvernement nord-coréen n’aiment pas nos vidéos. Dans un épisode de son émission toujours sur Rumble, Metaxas a déclaré : « Je suis tout excité. Je suis fou parce que j’ai été définitivement exclu de YouTube.

Metaxas a exhorté les téléspectateurs à répondre à la censure en leur demandant d’aller sur son site Web et de s’inscrire à sa newsletter pour accéder à son nouveau contenu vidéo plutôt que de dépendre de YouTube. Metaxas a raconté que sa chaîne avait essayé de se conformer aux directives de YouTube afin de maintenir une présence sur la plateforme :

“[T]c’est le point, c’est que nous avons dit: ‘D’accord, nous allons bien jouer. Vous ne voulez pas qu’on mette quoi que ce soit qui parle, vous savez, de toutes les choses excitantes. Donc, d’accord, nous ne publierons pas cela sur YouTube. Néanmoins, ils sont allés chercher de vieilles vidéos ou quelque chose du genre, pour trouver quelque chose qu’ils n’aimaient pas. Donc, nous avons fait tout ce que nous pouvions pour jouer au pattycake avec Satan, et évidemment Satan ne joue pas gentil, même quand vous essayez de jouer gentil. Donc, nous sommes maintenant sur Rumble.

Le commentateur conservateur Steven Crowder a prédit un jour qu’une purge allait arriver sur YouTube.

Crowder a fait part de ses inquiétudes dès 2019. Crowder a prédit une « purge » sur YouTube. ” La principale préoccupation de Crowder était que les plates-formes Big Tech purgeraient les utilisateurs de ce qu’ils ont publié dans le passé, plutôt que dans le présent : ” La plus grande préoccupation pour moi – et je n’en suis pas tout à fait sûr, mais je suis assez confiant – est que la nouvelle politique, que nous ne connaîtrons qu’une fois entrée en vigueur, pourrait s’appliquer rétroactivement. Crowder peut très bien avoir eu raison.

Le fondateur et président du Media Research Center, L. Brent Bozell, a annoncé le 23 avril que le contenu de MRC pouvait être trouvé sur la plate-forme Rumble, en remarquant : « À partir de maintenant, vous pouvez trouver le contenu vidéo de MRC sur Rumble. Suivez-nous et aidez-nous à lutter contre le programme de gauche de la Silicon Valley ! »

YouTube n’a pas répondu à la demande du MRC pour confirmer si la plateforme a censuré les vidéos de Metaxas.

Les conservateurs sont attaqués. Contactez YouTube au (650) 623-4000, ou via Facebook et Twitter. Exigez que Big Tech soit tenue de rendre des comptes pour refléter le premier amendement tout en offrant de la transparence, de la clarté sur le « discours de haine » et un pied d’égalité pour les conservateurs. Si vous avez été censuré, contactez-nous via le formulaire de contact du Media Research Center et aidez-nous à responsabiliser Big Tech.