La pyramide (beaucoup plus de) 100 000 $: les niveaux de salaire du Bayern Munich révélés

Vous êtes-vous déjà demandé ce que gagnait votre star préférée du Bayern Munich ? Eh bien, c’est peut-être le jour où vous obtiendrez les informations que vous désirez.

Selon Bild, la structure salariale du Bayern Munich est structurée en niveaux, comme indiqué ci-dessous :

Niveau n° 1 : dans une classe à part (20 millions d’euros)

Robert Lewandowski gagnerait 23 millions d’euros par an.

Niveau #2 : Juste en dessous du penthouse (15 à 20 M€)

Manuel Neuer, Thomas Müller et Leroy Sane gagnent tous un peu moins de 20 millions d’euros par an. La structure de bonus de Joshua Kimmich peut l’élever à 20 millions d’euros. Leon Goretzka peut désormais gagner jusqu’à 18 millions d’euros avec sa structure de bonus. Bien qu’aucun nombre spécifique n’ait été fourni pour Lucas Hernández, il est largement admis que le Français fait également partie de ce niveau de joueurs.

Niveau n°3 : Pas exactement le bidonville (10 millions d’euros à 15 millions d’euros)

Dayot Upamecano, Kingsley Coman, Serge Gnabry, Marcel Sabitzer et Alphonso Davies font tous partie de ce niveau. Coman, bien sûr, veut de l’argent de Lewandowski et sera probablement vendu, tandis que Gnabry passera probablement au niveau supérieur lorsque ses négociations de contrat seront finalisées. Le Bayern Munich offrirait à Coman 13 millions d’euros par saison. Par Bild, Coman gagne actuellement 12 millions d’euros et veut au moins 20 millions d’euros. L’écart, comme on dit, est ÉNORME. On pense également que le salaire de Davies n’est peut-être pas si élevé, mais on ne sait pas combien il peut gagner en bonus.

Niveau n° 4 : Une vie agréable (5 millions d’euros à 10 millions d’euros)

Niklas Süle, Corentin Tolisso, Benjamin Pavard, Eric Maxim Choupo-Moting, Jamal Musiala, Marc Roca, Bouna Sarr. Le nom discutable sur cette liste est Sarr. Nous avons vu d’autres rapports selon lesquels son salaire était d’environ la moitié de ce qui est indiqué ci-dessus. Süle négociera un nouvel accord pendant les vacances d’hiver et devrait être en mesure de pénétrer dans le troisième, voire le deuxième, niveau. Tolisso partira probablement cet été à moins qu’il ne soit vendu pendant la fenêtre de transfert d’hiver.

Niveau 5 : Jeunes garçons et sous-marins (5 millions d’euros ou moins)

Michael Cuisance, Sven Ulreich, Josip Stanisic, Malik Tillman, Christian Früchtl, Tanguy Nianzou et Omar Richards. Tout le monde ici semble prêt à être dans ce niveau pendant une bonne période plus longtemps à moins qu’ils ne soient vendus (la cuisine pourrait être transférée s’il y a un acheteur).

Quelques faits amusants de Bild :

La masse salariale est toujours un gros problème avec les joueurs, mais pas pour la raison que vous pourriez penser. Selon Bild, le nombre final ne serait pas aussi important pour les joueurs que la façon dont ils se sentent perçus par le club. Qu’est-ce que ça veut dire? Plus ils sont haut sur la liste, plus ils sont importants pour le club. (NDLR : je suis très sceptique à ce sujet). David Alaba voulait être payé au deuxième niveau, mais le club ne l’a pas apprécié dans cette fourchette.