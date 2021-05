La Q2 était le “ maximum ” pour George Russell à Monaco

George Russell pensait avoir obtenu «le maximum» possible avec une apparition en Q2 au Grand Prix de Monaco – la 750e course de F1 de l’équipe Williams.

Nous nous attendons pleinement à voir «Mr Saturday» dans la deuxième partie des qualifications et le prochain objectif de Russell est naturellement de se rendre en Q3 pour la première fois avec une Williams.

Il a été particulièrement proche de le faire au Portugal il y a deux courses, en partant de la 11e, mais dans les rues de Monte-Carlo, le 15e était tout ce que le Britannique pouvait accomplir dans un lieu qui révélait la «faiblesse» de sa voiture.

Alors que Charles Leclerc décroche une pole position choc pour Ferrari et que plusieurs pilotes visent tous la première place dans une fusillade en Q3 rafraîchissante et ouverte, Russell a reconnu que cette séance de qualification avait produit des résultats inattendus.

«Avant le week-end, nous espérions la Q3, mais dès que nous sommes entrés en piste, nous avons reconnu les Alfa Romeos, qui sont notre rival habituel, elles sont toujours très rapides dans ces virages à faible vitesse – similaire à Ferrari, en fait. Ils avaient juste une grande longueur d’avance sur nous », a déclaré Russell aux journalistes après les qualifications.

“De sorte que [Q3] n’était pas possible. Nous avons surqualifié un AlphaTauri [Yuki Tsunoda] qui est normalement très rapide, et Fernando Alonso, donc je pense que c’était le maximum aujourd’hui.

«Même Haas, ils étaient vraiment forts – c’était l’un de leurs meilleurs résultats de qualification de l’année en 2019.

«C’était le maximum. Nous connaissons notre faiblesse et celle-ci en fait partie. »

Pousser ces voitures à la limite autour de cette piste est tout simplement génial. Heureux du travail que nous avons fait aujourd’hui et nous nous sommes vraiment amusés! pic.twitter.com/f79HJV6FEF – George Russell (@ GeorgeRussell63) 22 mai 2021

Bien que Monaco soit un circuit notoirement difficile à dépasser, et la perspective d’une procession au milieu de terrain en particulier, Russell a hâte de confronter ses esprits à ses rivaux dans une course susceptible de durer une heure et trois quarts.

«C’était l’une de mes courses préférées de 2019», a déclaré le joueur de 23 ans du premier Grand Prix qui a dû être annulé en 2020 en raison de la pandémie de santé pour avoir été rétabli avec succès dans le calendrier de la Formule 1.

«C’est exaltant ici et pousser ces voitures de F1 à la limite autour de ces pistes est tellement excitant, alors j’ai hâte d’en faire 78 tours. Ça devrait être bon.

