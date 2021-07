La qualification de sprint “trop ​​aléatoire” au goût de Toto Wolff

in

Toto Wolff a trouvé « ennuyeux » que Mercedes perde la pole position lors des qualifications de sprint, mais est néanmoins optimiste quant à la course principale.

L’équipe allemande avait réalisé une excellente séance de qualification au Grand Prix de Grande-Bretagne, avec Lewis Hamilton le plus rapide de tous, battant Max Verstappen d’un peu moins d’un dixième de seconde.

Habituellement, cela se traduirait par le départ du Britannique en pole position pour la course principale, mais avec l’introduction des qualifications de sprint à Silverstone, ce n’était pas le cas.

Au lieu de cela, il a commencé en P1 pour la “course” du samedi et n’a pas pu s’assurer qu’il ferait de même dimanche car Verstappen l’a devancé au départ et a finalement remporté les qualifications de sprint.

Wolff pense que ce n’est pas bien et en est agacé – mais en regardant le rythme de son équipe, il se sent toujours optimiste.

“Eh bien, tout d’abord, la pole ne devrait pas être la course, mais je l’aurais dit dans l’autre sens hier”, a-t-il déclaré à Sky F1.

« Quand tu perds la course en partant de la pole, c’est agaçant.

« Nous avons du rythme, c’est la bonne nouvelle. Si Lewis court devant, ce serait le même genre de course, donc nous devons juste le prendre au menton et bien le faire demain.

« Nous avons un peu changé notre approche. Nous avons fait une bonne moitié du premier tour et je pense qu’avec le DRS, nous pouvons dépasser.

“C’est juste aujourd’hui que vous pouvez vraiment pousser à fond, ce qu’il a fait, c’est très difficile de s’en rapprocher, mais en course, vous devez gérer un peu plus.”

La meilleure nouvelle pour Wolff and co était le fait que l’autre Red Bull, Sergio Perez, prendra le départ de la course principale depuis le fond de la grille après être parti en P6.

Cependant, l’Autrichien estime que c’est quelque peu injuste pour le Mexicain et pense qu’en raison de tels résultats, les qualifications de sprint ne devraient pas avoir lieu chaque week-end de course.

« Dans l’ensemble, c’est un bon complément. Je ne le vois pas à chaque course. Je pense qu’il y a trop d’aléatoire », a-t-il ajouté.

« Si vous voyez Checo [Sergio Perez] filer puis prendre sa retraite, le dernier n’est pas l’endroit où Sergio Perez devrait être et donc, pour lui, cela pourrait vraiment jouer contre vous si vous êtes l’un des premiers.

“Il y a trop d’aléatoire, mais si les prochains vont comme celui-ci, ils ont une place dans le calendrier sous une forme limitée.”

