La qualité de Ganga s’est améliorée depuis 2014, 68 des 97 emplacements conformes aux normes de baignade : NMCG DG

Le directeur de Clean Ganga a déclaré que le niveau d’oxygène dissous du Gange s’était également amélioré.

La qualité de l’eau de Ganga s’est considérablement améliorée depuis 2014, toute la longueur de la rivière ayant plus d’oxygène dissous que le niveau minimum prescrit, et 68 des 97 sites de surveillance sont conformes aux normes de baignade en termes de demande biochimique en oxygène, a déclaré un haut responsable.

Dans une interview à PTI, le directeur général de la Mission nationale pour un Gange propre, Rajiv Ranjan Mishra, a déclaré que 32 des 53 sites surveillant la demande biochimique en oxygène (DBO) étaient conformes aux principaux critères de qualité de l’eau pour la baignade en 2014, alors qu’en 2021, le nombre total de stations de surveillance a augmenté. à 97, parmi lesquels 68 sites de surveillance ont été jugés conformes aux critères de la DBO pour la baignade.

La DBO représente la quantité d’oxygène consommée par les bactéries et autres micro-organismes. Plus la DBO est élevée, plus l’oxygène s’épuise rapidement dans le cours d’eau, ce qui signifie que moins d’oxygène est disponible pour les formes supérieures de la vie aquatique. Mishra a déclaré que le niveau d’oxygène dissous du Gange s’était également amélioré.

« À l’heure actuelle, toute la longueur du Gange contient plus d’oxygène dissous (OD) que le niveau minimum prescrit de 5 mg/l. La qualité de l’eau de la rivière s’est améliorée entre 2014 et 2021 », a-t-il déclaré. La qualité de l’eau de Ganga est évaluée selon la norme primaire de qualité de l’eau pour les baignades en plein air en termes d’oxygène dissous (=5 mg/L), de DBO (=3 mg/L) et de coliformes fécaux (FC) (= 2500 MPN/100 ml) et ( pH) (6,5-8,5).

Mishra a déclaré que les mesures prises pour améliorer la qualité de l’eau comprennent la réduction et le contrôle de la pollution à la source par la création ou la modernisation de stations d’épuration des eaux usées pour les villes situées sur le tronçon principal de Ganga et ses affluents, la construction de crématoires, les activités de nettoyage de surface, la gestion des déchets solides sur le les berges des rivières et les plaines inondables et en évitant que les déchets des drains ne tombent dans le Gange en installant des supports à déchets à l’embouchure des drains.

« Les résultats de ces projets ont commencé à montrer des résultats significatifs et la qualité de l’eau du fleuve Ganga s’améliorera encore à mesure que de plus en plus de projets seront mis en œuvre », a-t-il déclaré. Mishra a déclaré qu’à Uttarakhand jusqu’à Haridwar, la rivière répond aux critères de classe A, qui est le niveau le plus élevé, c’est-à-dire qu’elle répond aux critères DO, BOD et FC.

« Les efforts du NMCG pour le nettoyage de la rivière ont été ciblés pour répondre aux critères de qualité de baignade pour l’eau de la rivière. Sur les 351 tronçons de rivière pollués identifiés par le Central Pollution Control Board (CPCB) en Inde, aucun tronçon du Gange ne fait partie des trois catégories prioritaires », a-t-il déclaré.

Notant que le nettoyage de la rivière Ganga est un processus continu, il a déclaré que de nombreuses initiatives ont commencé à donner des résultats et que la qualité de l’eau de la rivière s’améliorera encore à mesure que de plus en plus de projets seront mis en service. Mishra a déclaré que pendant le verrouillage déclenché par Covid, il y avait eu une amélioration visible de la qualité de l’eau de Ganga.

«Cela s’est principalement produit en raison de la fermeture des activités industrielles et également de l’absence d’élimination des déchets solides sur les ghats, car les gens ne pouvaient pas visiter les ghats et autres lieux publics. Mais en même temps, il faut aussi se rendre compte que la génération d’eaux usées a continué à avoir lieu, qui a été traitée dans des stations d’épuration (STP), plusieurs d’entre elles sont venues au cours des dernières années. Ils ont été surveillés de près et ont fonctionné sans aucune interruption », a-t-il déclaré. Le DG du NMCG a déclaré que le débit d’eau était relativement bon en raison des précipitations suffisantes à cette époque.

Dans le cadre du NMCG, Mishra a déclaré qu’un vaste cadre de volontaires avait été développé tout au long du Gange et des principaux affluents. «Le cadre est maintenu sous tension et un travail dévoué est assuré par une interaction fréquente ainsi que par la conduite d’une série d’activités sur une base continue pour favoriser l’engagement et la sensibilisation de la communauté pour conserver et préserver le fleuve Ganga.

« Les principales activités comprennent l’organisation d’événements, d’ateliers, de séminaires et de conférences et de nombreuses activités d’information, d’éducation et de communication (IEC) ont également été organisées, telles que Ganga Utsav, Ganga Quest, le 5e sommet indien sur l’impact de l’eau, des rassemblements, des campagnes, des expositions, ‘shram daan ‘, les campagnes de propreté, les compétitions et les campagnes de plantation », a déclaré Mishra.

Il a déclaré que les efforts déployés pour intégrer les diverses composantes telles que les infrastructures d’assainissement, les déchets solides municipaux, l’aménagement des berges de la rivière, le boisement, la planification urbaine sensible aux rivières, la biodiversité aquatique et l’engagement du public visent à montrer les impacts à long terme sur la santé globale de la rivière. Ganga. « Les résultats à court terme sont déjà visibles et avec les efforts continus de rajeunissement de la rivière, les impacts à long terme se refléteront certainement à l’avenir », a-t-il ajouté.

En 2015, le gouvernement a lancé la Namami Gange ou National Mission for Clean Ganga avec un coût indicatif de Rs 20 000 crore, en tant que programme cadre dans le but d’intégrer les projets précédents et en cours et les nouvelles initiatives prévues dans le cadre.

Dans le cadre du programme, 347 projets ont été sanctionnés pour un coût de 30 255 roupies. Les projets comprennent le développement d’infrastructures et de non-infrastructures en vue de rajeunir le fleuve Ganga. Les projets directement liés au processus de nettoyage comprennent le développement d’infrastructures d’assainissement, des usines de traitement des effluents industriels, l’assainissement rural et le nettoyage de la surface des rivières.

Les autres activités ou projets tels que le développement des ghats et des crématoires, le nettoyage des ghats, le boisement et autres contribuent également indirectement au processus de nettoyage de Ganga.

