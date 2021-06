la qualité de la marque agresse le milieu de gamme

10/06/2021 à 16h18 CEST

OnePlus a présenté un nouveau produit prêt à surprendre tout le monde : le OnePlus Nord CE 5G (Core Edition). Ainsi, cet appareil cherche à surprendre tout le monde grâce à une finition premium à un prix très accessible, toujours sans renoncer aux standards de design et de qualité de la marque.

Pour cela, le nouveau Nord CE comprend une triple caméra 64MP, un grand angle 119º et une caméra frontale 16MP pour les selfies, un écran Fluid AMOLED 90Hz et le processeur SnapDragon 750G qui offre une charge rapide 5G et Warp Charge 30T Plus. Avec Oxygen OS 11.0, le nouveau OnePlus est tarifé et qualités imbattables clairement. Le processeur améliore la puissance du OnePlus Nord normal, tout en le rendant plus économe en énergie.

Sa batterie de 4 500 mAh promet une autonomie pour toute la journée, tandis que sa charge rapide ça nous fera oublier l’attente, puisque la charge du 0 à 70% en seulement une demi-heure.

Nous parlons également de l’appareil OnePlus le plus fin depuis le 6T, puisqu’il ne pèse que 170 grammes et a une épaisseur de 7,9 mm. De plus, il comprend une prise casque 3,5 mm.

le OnePlus Nord CE 5G sera disponible en trois couleurs Encre au charbon, Silver Ray et Blue Void. Le modèle noir avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage coûtera 299 euros. Alors que les modèles 8 Go et 128 seront disponibles pour 329 euros. Enfin, un plus rapide avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage sera en vente à partir de 399 euros.

La La date de vente publique a été annoncée pour le 21 juin. Mais, la communauté OnePlus pourra l’acheter avant et l’avoir disponible à partir du 14 juin.