La qualité de l’air à Delhi dans une catégorie très mauvaise

Delhi a enregistré dimanche une température minimale de 11,4 degrés Celsius, deux crans au-dessus de la normale de la saison, selon le département météorologique indien. (Source de la photo : IE)

L’indice de qualité de l’air dans la capitale nationale se situait dimanche dans la catégorie très mauvaise, selon les données en temps réel du Central Pollution Control Board. Delhi a enregistré un IQA de 305, Faridabad 296, Ghaziabad 288, Gurgaon 174 et Noida 273.

Un IQA entre zéro et 50 est considéré comme bon, 51 et 100 satisfaisant, 101 et 200 modéré, 201 et 300 mauvais, 301 et 400 très mauvais et 401 et 500 sévère.

Delhi a enregistré dimanche une température minimale de 11,4 degrés Celsius, deux crans au-dessus de la normale de la saison, selon le département météorologique indien. L’humidité relative enregistrée à 8h30 était de 95% tandis que la température maximale devrait être d’environ 25 degrés Celsius, ont-ils déclaré. Le bureau météorologique a prévu un ciel partiellement nuageux et de très légères pluies vers dimanche soir ou nuit.

