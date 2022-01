La qualité de l’air à Delhi reste «très mauvaise» car les précipitations ne parviennent pas à réduire la pollution

Delhi était la ville la plus polluée au monde ce matin avec un indice de qualité de l’air de 241, selon IQAir, un site Web de suivi de la qualité de l’air dans le monde.

La qualité de l’air de Delhi est restée toxique aujourd’hui malgré la pluie qui a frappé certaines parties de la ville mercredi et a apporté un certain soulagement.

L’indice de la qualité de l’air de la capitale nationale a été mesuré à 380 – dans la catégorie « très médiocre » – à 8 heures du matin, selon SAFAR, l’agence de prévision de la qualité de l’air du ministère des Sciences de la Terre de l’Union. Les lectures inférieures à 50 sont considérées comme sûres, tandis que celles supérieures à 300 sont dangereuses ou « sévères ».

Delhi était la ville la plus polluée au monde ce matin avec un indice de qualité de l’air de 241, selon IQAir, un site Web de suivi de la qualité de l’air dans le monde. Mumbai et Kolkata étaient les autres villes indiennes de la liste, se classant respectivement sixième et septième avec un indice de qualité de l’air de 168 et 165.

Une étude récente a révélé que les ménages à revenu faible et élevé de Delhi ont enregistré des niveaux de PM2,5 à l’intérieur très élevés pendant l’hiver, avec des concentrations moyennes enregistrées à 23 et 29 fois la limite de sécurité de l’Organisation mondiale de la santé de 10 microgrammes par mètre cube, respectivement.

L’étude de l’Energy Policy Institute de l’Université de Chicago a interrogé des milliers de ménages à Delhi entre 2018 et 2020 dans toutes les couches socio-économiques.

La capitale nationale a enregistré l’un des pires niveaux de pollution atmosphérique au cours des six dernières années en novembre. Selon les données du gouvernement, les résidents n’ont pas bénéficié d’une seule journée de « bonne » qualité de l’air pendant tout le mois.

Les niveaux de pollution alarmants ont forcé le gouvernement de l’État à fermer temporairement les écoles et les établissements d’enseignement et à interdire les activités de construction dans la ville.

Les entreprises indiennes subissent des pertes de 95 milliards de dollars ou environ 3% du PIB chaque année en raison de la pollution de l’air, selon l’enquête menée par Clean Air Fund et la Confédération de l’industrie indienne, une organisation à but non lucratif basée au Royaume-Uni.

Le département météorologique indien a déclaré que le nord de l’Inde, y compris Delhi, continuerait à connaître des précipitations jusqu’à dimanche. Cependant, aucune vague de froid n’est probable au cours des 6 à 7 prochains jours.

