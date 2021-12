La qualité de l’air à Delhi s’améliore à mesure que les vents dispersent les polluants

Un IQA entre zéro et 50 est considéré comme bon, 51 et 100 satisfaisant, 101 et 200 modéré, 201 et 300 mauvais, 301 et 400 très mauvais et 401 et 500 sévère. (Source de la photo : PTI)

La qualité de l’air de la capitale nationale devrait encore s’améliorer dans la catégorie médiocre mercredi en raison d’une vitesse du vent favorable, ont indiqué les autorités.

L’indice de qualité de l’air (IQA) de la ville affichait 236 à 9 heures du matin. L’IQA moyen sur 24 heures s’élevait à 255 à 16 heures mardi. Les voisins Faridabad (190), Ghaziabad (220), Greater Noida (136), Gurgaon (184) et Noida (180) ont également enregistré une amélioration de la qualité de leur air.

Un IQA entre zéro et 50 est considéré comme bon, 51 et 100 satisfaisant, 101 et 200 modéré, 201 et 300 mauvais, 301 et 400 très mauvais et 401 et 500 sévère.

L’agence de prévision de la qualité de l’air du ministère des Sciences de la Terre, SAFAR, a déclaré qu’une vitesse modérée du vent au cours des trois prochains jours améliorerait encore la ventilation. Mahesh Palawat, vice-président (Météorologie et changement climatique), Skymet Weather, a déclaré qu’une vitesse modérée du vent contribuerait à améliorer davantage la qualité de l’air. Il a déclaré que le vent froid du nord-ouest commencera à partir de vendredi après le recul d’une perturbation de l’ouest affectant la région vallonnée, faisant chuter la température minimale de deux à trois degrés Celsius. Delhi a enregistré une température minimale de 10,1 degrés Celsius, un cran de plus que la normale.

La température maximale devrait s’établir autour de 24 degrés Celsius. La température minimale devrait baisser de deux à trois degrés Celsius au cours des trois à quatre prochains jours, a indiqué le bureau du Met.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.