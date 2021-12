La qualité de l’air de Calcutta s’aggrave à un niveau médiocre

Le responsable du WBPCB, cependant, a déclaré que l’indice de qualité de l’air augmente en raison du brouillard, car les particules dans l’air ne peuvent pas s’élever beaucoup au-dessus du niveau du sol.

L’indice de qualité de l’air (IQA) de la ville s’est aggravé mercredi à un niveau médiocre, une semaine après avoir enregistré une catégorie satisfaisante, a déclaré un responsable.

Dans certaines parties du nord de Calcutta, l’IQA a même dépassé la barre des 300, classée comme très mauvaise.

Un responsable du Conseil de contrôle de la pollution du Bengale occidental (WBPCB) a déclaré que l’IQA était de 281 à la station de surveillance de l’air de Fort William et de 276 à Ballygunge à 14 heures mercredi.

Un IQA de 0-50 est classé comme bon, 51-100 est satisfaisant, 101-200 est modéré, 201-300 est mauvais, 301-400 est très mauvais et 400-500 est sévère.

L’IQA était de 261 à Jadavpur, de 245 à Bidhannagar, de 238 à Victoria Memorial et de 228 dans la région de Rabindra Sarobar, a déclaré le responsable, ajoutant que partout il était médiocre, ce qui signifie une gêne respiratoire pendant un temps considérable pour les personnes sensibles aux problèmes pulmonaires.

Cependant, l’IQA de la station de surveillance de l’air de l’Université Rabindra Bharati dans le nord de Kolkata était en même temps de 322, ce qui est classé comme très mauvais en termes environnementaux. Très pauvre signifie un problème respiratoire aigu pour ceux qui ont des maladies pulmonaires chroniques et des difficultés respiratoires pour les autres.

Il y a seulement une semaine, l’indice de qualité de l’air de 20 (bon) a été enregistré au Victoria Memorial, 43 (bon) à Ballygunge, 33 (bon) à Rabindra Sarobar et 51 (satisfaisant) à l’Université Rabindra Bharati, a déclaré le WBPCB.

Un maximum de 90 pour cent et un minimum de 80 pour cent d’amélioration de l’IQA de Kolkata ont été signalés après que la pluie induite par le cyclone a frappé la ville, un record pour la ville au mois de décembre au cours des quatre dernières décennies, mais comme le les pluies se sont arrêtées, le ciel s’est dégagé et les conditions hivernales sont revenues, la qualité de l’air s’est dégradée, a déclaré l’écologiste Somendra Mohan Ghosh.

Mardi, l’IQA à RBU était de 322 (très mauvais). C’était pauvre ailleurs – à Ballygunge, c’était 278, à Jadavpur 263 et à Victoria Memorial 232, a déclaré un responsable du WBPCB.

Le responsable du WBPCB, cependant, a déclaré que l’indice de qualité de l’air augmente en raison du brouillard, car les particules dans l’air ne peuvent pas s’élever beaucoup au-dessus du niveau du sol.

« Cependant, nous n’avons pas baissé la garde et pris toutes les mesures pour lutter contre la pollution des véhicules. Les véhicules de 15 ans ne sont pas autorisés dans la ville », a-t-il déclaré.

Ghosh a affirmé que « l’administration ne procède pas à des contrôles des véhicules diesel, principalement des véhicules commerciaux qui circulent dans toute la ville. Le certificat de pollution sous contrôle est délivré sans surveillance stricte et la police et l’organisme de surveillance de la pollution semblent ne pas être assez vigilants. Il a déclaré que les émissions d’hydrocarbures et de particules devraient être vérifiées dans tous les véhicules à essence et diesel BS6.

Le responsable du WBPCB a déclaré que la combustion des ordures et les chulas (fours) au charbon dans les étals de nourriture de rue ajoutent également plus de fumée toxique et qu’il n’était pas toujours possible pour le chien de garde de la pollution de garder un œil sur chaque vendeur et personne dans chaque coin et recoin à moins que les gens deviennent au courant.

« Nous faisons tout notre possible avec l’aide de la police et de l’administration », a-t-il ajouté.

Juste avant que le cyclone Jawad n’induise des pluies non saisonnières, l’IQA était de 185 (modéré) au Victoria Memorial, de 212 (mauvais) à Ballygunge, de 163 (modéré) à Rabindra Sarobar et de 307 (très faible) à la station de surveillance de l’air de l’Université Rabindra Bharati.

