Le brûlage du chaume dans les États voisins contribue de manière significative à la pollution de l’air à Delhi. (Photo/Fichier PTI)

La qualité de l’air dans la capitale nationale a été enregistrée dans la catégorie « modérée » samedi avec un impact négligeable du brûlage du chaume, ont indiqué les autorités.

Selon l’organisme de prévision SAFAR du ministère des Sciences de la Terre, l’indice de qualité de l’air (IQA) de Delhi a été enregistré à 173 et devrait rester dans la catégorie modérée pendant les trois prochains jours.

« L’IQA de Delhi est dans la catégorie modérée. En présence de temps sec local et de vent modéré, l’émission de poussière locale augmente les PM10. Un apport supplémentaire de poussière provenant des zones désertiques via le transport est probable.

« L’impact du brûlage du chaume est négligeable. L’IQA global restera modéré au cours des trois prochains jours », a déclaré SAFAR.

Pendant ce temps, le nombre d’incendies de ferme a diminué samedi, avec 542 incidents enregistrés, parmi lesquels le Pendjab a vu 369 incendies, l’Haryana 136, l’Uttar Pradesh et le Rajasthan en avaient sept chacun et le Madhya Pradesh a enregistré 23 incendies, selon les données de l’Indian Institut de recherche agronomique (IARI).

Ce nombre est en baisse par rapport aux 1 288 incidents de brûlage de résidus de récolte survenus vendredi dans les six États.

Un total de 7 790 incendies ont été détectés dans les six États, entre le 15 septembre et le 22 octobre, qui sont répartis en 5 438, 1 508, 634, 0, 45 et 165 au Pendjab, Haryana, UP, Delhi, Rajasthan et MP, respectivement.

Dans l’ensemble, le nombre total d’incendies enregistrés dans les six États est de 50,5% inférieur à celui de 2020 à ce jour.

Le Pendjab a enregistré une réduction de 56,3%, l’Haryana a enregistré une augmentation de 3,7%, l’UP a enregistré une augmentation de 8,2%, Delhi a enregistré une réduction de 100%, le Rajasthan a enregistré une réduction de 88,5% et le MP a enregistré une réduction de 80,0%, dans la saison en cours par rapport à 2020, dit IARI.

Le brûlage du chaume dans les États voisins contribue de manière significative à la pollution de l’air à Delhi.

Les incendies actifs dus à la combustion des résidus de riz ont été surveillés à l’aide de la télédétection par satellite, conformément au nouveau protocole standard pour l’estimation des incendies de combustion des résidus de cultures à l’aide de données satellitaires.

Le Pendjab et l’Haryana attirent l’attention pendant la saison de récolte du riz en octobre et novembre.

Les agriculteurs ont mis le feu à leurs champs pour éliminer rapidement les résidus de récolte avant de cultiver le blé et la pomme de terre. C’est l’une des principales raisons du pic alarmant de pollution à Delhi-NCR.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.