La qualité de l’air de Delhi-NCR devient « très mauvaise », les précipitations apportent un peu de répit

La contribution du brûlage du chaume dans l’air de Delhi est passée à 14 pour cent.

La forte augmentation du brûlage du chaume et des activités festives et le retrait de la mousson ont fait plonger la qualité de l’air à Delhi dans la catégorie « très mauvaise », comme enregistré dimanche à 9h51. L’indice global de la qualité de l’air était de 304 dans la capitale nationale aujourd’hui.

A Gurugram, en revanche, l’IQA était très mauvais à 314 dimanche. Le brûlage des chaumes dans les États voisins a fait glisser la qualité de l’air dans la catégorie « très mauvaise » au cours des deux derniers jours.

Selon l’organisme de prévision SAFAR du ministère des Sciences de la Terre, la contribution de la combustion du chaume à la pollution de l’air à Delhi est passée à 14%. Avec la direction du vent favorable a venant de la direction nord-ouest au niveau du transport pour l’intrusion. Cependant, des précipitations devraient se produire dimanche et améliorer la qualité de l’air, la faisant passer de la catégorie « très mauvaise » à « mauvaise ».

Selon l’indice national de la qualité de l’air, l’IQA entre 201 et 300 est classé comme « médiocre ». Selon l’indice national de la qualité de l’air, l’IQA « mauvais » cause « de l’inconfort respiratoire à la plupart des gens en cas d’exposition prolongée », l’IQA entre 201 et 300 est classé comme « médiocre ».

Les PM2,5 étaient le principal polluant dans les stations de phase 2 d’Anand Vihara et d’Okhla. Un niveau de PM2,5 de 125 microgrammes par mètre cube samedi devrait passer à 138 microgrammes par mètre cube dimanche, selon les prévisions de la SAFAR.

La qualité de l’air de la capitale nationale est en baisse constante depuis quelques jours maintenant. De la catégorie « modéré », il est passé à la catégorie « médiocre » et « très faible » dans a. quelques jours. La carte FIRMS (Fire Information for Resource Management System) de la NASA montrait des grappes de foyers plus épaisses au Pendjab et à l’Haryana le 16 octobre par rapport au 12 octobre.

