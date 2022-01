La qualité de l’air de Kolkata baisse alors que les gens éclatent des biscuits pour sonner le Nouvel An

A la station de surveillance de Ballygunge, l’indice de qualité de l’air (IQA) a été enregistré à 237 vers 11 heures, tandis que celui de l’Université Rabindra Bharati en a enregistré 239. De même, à Fort William, l’IQA a enregistré 179 pendant cette heure, et à Jadavpur il était de 187.

La qualité de l’air de la ville est devenue « mauvaise » samedi matin, quelques heures après que les fêtards ont fait éclater des pétards pour sonner en 2022, a déclaré un responsable du West Bengal Pollution Control Board (WBPCB). le smog hivernal, ajouté aux niveaux de pollution, a-t-il déclaré.

A la station de surveillance de Ballygunge, l’indice de qualité de l’air (IQA) a été enregistré à 237 vers 11 heures, tandis que celui de l’Université Rabindra Bharati en a enregistré 239. De même, à Fort William, l’IQA a enregistré 179 pendant cette heure, et à Jadavpur il était de 187.

Un IQA entre zéro et 50 est considéré comme « bon », 51 et 100 « satisfaisant », 101 et 200 « modéré », 201 et 300 « médiocre », 301 et 400 « très médiocre » et 401 et 500 « sévère ». Nous demandons aux gens d’éviter de faire éclater les pétards et de faire des célébrations discrètes en raison de la situation COVID-19.

Il n’est cependant pas possible de vérifier chaque ruelle de la ville », a déclaré le responsable. Il y a un jour, l’IQA oscillait entre 102 et 150 dans le sud de Calcutta et autour de 180 dans le nord de Calcutta.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.