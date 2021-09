La qualité de l’eau de Delhi n’est pas aux normes ; C’est l’un des plus grands marchés pour les purificateurs d’eau

« L’eau est une nécessité fondamentale et l’abordabilité est un facteur important.

Comment pouvons-nous accéder à une eau potable propre, sûre et saine ? Cela semble simple, mais c’est bien plus que cela. Premièrement, la plupart de l’eau que nous obtenons dans des bidons en plastique n’est pas potable. Deuxièmement, moins de 5% des Indiens possèdent un purificateur d’eau ! Ce n’est donc pas seulement un problème personnel, mais une opportunité d’aider plus de gens. Dans une conversation exclusive avec le Financial Express Online Vijender Reddy Muthyala, co-fondateur et PDG, DrinkPrime parlé de la question de l’accès à l’eau potable propre et salubre et plus encore. Extraits :

Qu’entendez-vous par purificateur d’eau personnalisé, lorsque vous vous définissez ?

Chaque ville dispose de deux ou trois sources d’eau : l’eau de la municipalité, l’eau des puits et l’eau des citernes. Compte tenu de ce scénario, chaque localité d’une ville aura une combinaison de ces sources d’eau d’entrée. Pour cette raison, chaque zone aura une qualité d’eau différente.

Mais les purificateurs d’eau traditionnels purifient l’eau quelle que soit la qualité de l’eau d’entrée. Ils suivent un concept unique. Ainsi, un utilisateur peut obtenir de l’eau potable sous-purifiée ou sur-purifiée. Ils n’obtiendront pas une eau potable parfaitement purifiée.

Pour résoudre ce problème, nous considérons la qualité de l’eau d’entrée dans chaque zone et fournissons des purificateurs d’eau personnalisés à nos abonnés. Nous adaptons le processus de filtration dans le purificateur d’eau en fonction de la qualité de l’eau d’entrée.

Étant donné que l’eau est une nécessité fondamentale et que l’abordabilité est un facteur important, nous fournissons DrinkPrime sur la base d’un abonnement. Avec cela, nous essayons de rendre l’eau potable propre, sûre et saine accessible à la majorité de la population.

Vous prétendez que seulement 5% de la population indienne possède un purificateur d’eau, où avez-vous fait cette enquête, quelle était la taille de l’échantillon de l’enquête ?

Laissez-moi vous expliquer cela en termes simples. Chaque année, près de 20 purificateurs d’eau lakh sont vendus. Cela inclut les purificateurs d’eau de marque et sans marque. Et tous les cinq à six ans, la qualité de l’eau ne cesse de se dégrader. Cela signifie que les consommateurs doivent mettre à niveau leurs purificateurs d’eau en en achetant un nouveau.

Si vous considérez la période de cinq ans, près de 1 crore de ménages seulement auraient un purificateur d’eau. Cela signifie que, sur 25 millions de ménages en Inde, moins de 5% des ménages auront accès à un purificateur d’eau. Si vous l’extrapolez au niveau de la population, vous vous rendrez compte que moins de 5% de la population indienne a accès à des purificateurs d’eau.

Comment les produits DrinkPrime fonctionneront-ils sur l’eau insalubre, quelle technologie est impliquée au-delà de l’OI ?

Chaque ville a deux à trois sources d’eau différentes. Cela comprendra l’eau de la municipalité, l’eau du puits de forage et l’eau des citernes. L’eau dans chaque zone sera une combinaison d’eau provenant des trois sources. Pour la même raison, chaque zone d’une ville aura une qualité d’eau différente.

Compte tenu de ce scénario, il ne s’agit pas d’utiliser la technologie d’osmose inverse (RO) ou la technologie ultraviolette (UV) dans un purificateur d’eau. Il s’agit d’utiliser la bonne technologie au bon moment afin que les gens n’aient pas d’eau potable sous-purifiée ou sur-purifiée.

Chez DrinkPrime, nous résolvons ce problème en suivant une approche entièrement basée sur les données. Nous mesurons la qualité de l’eau dans chacune des zones et identifions la technologie qui doit être utilisée dans une zone spécifique. Nous personnalisons les purificateurs d’eau en fonction des qualités de l’eau d’entrée.

Même lors de nos contrôles de maintenance, nous nous assurons de vérifier le niveau de TDS et d’autres paramètres afin de pouvoir effectuer des changements de filtre si nécessaire. C’est ainsi que nous veillons à ce que nos abonnés aient accès à de l’eau potable à tout moment.

Quelle différence trouvez-vous en ce qui concerne le nombre de purificateurs d’eau domestiques installés entre Hyderabad et Delhi ?

La région de la capitale nationale (RCN) est presque cinq fois plus grande qu’Hyderabad. La RCN comprend Delhi, Faridabad, Ghaziabad, Gurgaon et Noida. Et Delhi est l’un des plus grands marchés pour les purificateurs d’eau en Inde. C’est parce que la qualité de l’eau n’est pas aux normes. Pour la même raison, nous nous sommes rendu compte qu’il y avait beaucoup de potentiel d’expansion dans la RCN.

Nous avons étendu nos opérations à NCR en août. En un mois, nous avons constaté que le taux de croissance de la région est 5 fois supérieur à celui des autres villes. Nous pensons que NCR a le potentiel pour être l’une des principales régions dans lesquelles nous opérons, tout comme Bengaluru.

Plus important encore, nos abonnés, en particulier à Gurgaon et Noida, sont très similaires à ceux de Bengaluru. Il y a un grand nombre de millennials férus de technologie qui veulent les meilleures options en ce qui concerne leurs besoins de base. Nous sommes sûrs que DrinkPrime sera la solution parfaite pour leurs besoins en eau potable.

Donc, si nous pouvons conquérir le marché NCR, nous pensons que DrinkPrime sera l’une des cinq premières marques de purificateurs d’eau en Inde.

La plupart des industries ont eu un impact sur l’épidémie de Covid, comment cela a-t-il eu un impact sur votre industrie ?

La période de pandémie de COVID-19 a été une montagne russe pour la plupart des entreprises. Tout comme eux, nous avons également constaté une diminution des abonnements DrinkPrime au cours de la période de verrouillage initiale. C’était principalement parce que beaucoup de nos consommateurs quittaient les villes pour s’installer dans leur ville natale.

Nos fabricants d’équipement d’origine (OEM) ont dû fermer leurs portes en raison des restrictions. Nous avons également dû considérer la sécurité de nos techniciens pendant la période COVID-19. Malgré tout cela, nous avons constaté que les abonnements DrinkPrime ont augmenté de 150%. C’est parce que plus de gens ont réalisé l’importance de l’eau potable.

DrinkPrime appartient au secteur des services essentiels. Cela signifie que, qu’il s’agisse d’une pandémie ou non, notre équipe doit être prête à servir nos abonnés. Au moment où nous avons eu le deuxième verrouillage, nous étions complètement prêts. Nous l’avons pris comme un défi et avons trouvé des moyens de résoudre les problèmes que nous avons rencontrés. Nous avons obtenu la permission de servir nos abonnés existants et nouveaux pendant la pandémie. Nous avons mené une campagne de vaccination pour nos employés et les membres de leur famille afin qu’ils soient toujours en sécurité. Pendant que nos partenaires se rendaient au domicile de nos abonnés pour livrer DrinkPrime, nos techniciens se rendaient chez eux pour installer DrinkPrime et effectuer des contrôles de maintenance réguliers.

C’est pendant la période COVID-19 que nous avons étendu nos opérations à Hyderabad. Nous avons également augmenté notre production pour répondre à la demande en plein essor. Tout au long de cela, nous nous sommes assurés que nos employés étaient en sécurité.

En plus de résoudre le problème de l’eau potable, nous avons également réalisé qu’il y avait une pénurie de désinfectants pour les mains à l’époque. Pour assumer notre responsabilité sociale et résoudre ce problème, nous avons distribué gratuitement deux à trois lakh de désinfectant pour les mains à la population.

Comment vous démarquez-vous de vos concurrents ?

Le marché des purificateurs d’eau a plus de 30 ans. Mais les marques traditionnelles de purificateurs d’eau fonctionnent sur un modèle revendeur-distributeur. Ils font appel à un tiers pour effectuer les contrôles de maintenance et l’entretien. Étant donné qu’ils n’interagissent pas directement avec le client, il leur sera difficile de comprendre les problèmes auxquels ils sont confrontés.

Chez DrinkPrime, nous répondons directement à nos abonnés. Nous identifions et comprenons les problèmes et proposons des solutions. C’est ainsi que nous avons conçu des purificateurs d’eau personnalisés pour nos abonnés.

Nous rendons également DrinkPrime abordable pour tout le monde en le proposant sur la base d’un abonnement. Contrairement aux purificateurs d’eau traditionnels, nos abonnés n’ont pas à faire de gros investissements pour acheter le purificateur d’eau chez nous. Il leur suffit de choisir l’abonnement le plus adapté en fonction de leur consommation d’eau potable et de payer l’eau qu’ils consomment. Ils peuvent recharger le purificateur d’eau tous les mois grâce à notre application mobile. S’il reste de l’eau, elle sera reportée au mois suivant.

De plus, DrinkPrime n’est pas une entreprise de purificateur d’eau. Nous sommes une compagnie d’eau et nous sommes ici pour résoudre un problème : l’accès à une eau potable propre, sûre et saine. Dans quelques années, si nous estimons qu’il est nécessaire de changer la façon dont nous offrons l’accès à l’eau potable, nous serons prêts à le faire également.

Pensez-vous que les habitants de Delhi accepteront également DrinkPrime comme Hyderabad et d’autres villes l’ont fait ?

Nous avons étendu nos opérations à cinq villes de la région de la capitale nationale (RCN) – Delhi, Faridabad, Ghaziabad, Gurgaon et Noida en août de cette année. Nous avons appris que les abonnés potentiels à NCR, en particulier à Gurgaon et Noida, sont très similaires à ceux de Bengaluru.

Notre taux de croissance dans la RCN est 5 fois supérieur à celui des autres villes dans lesquelles nous sommes. Cela prouve que les habitants de la RCN ont déjà accepté DrinkPrime. Cela nous donne encore plus d’énergie pour travailler plus dur afin de rendre l’eau potable accessible et abordable pour un plus grand nombre de personnes.

Enfin, comment allez-vous aborder les clients de l’Inde du Nord, car ici l’état d’esprit des gens est totalement différent de celui de l’Inde du Sud ?

Lorsqu’il s’agit d’accéder à de l’eau potable propre et sûre, il n’y a pas de différence entre les personnes vivant dans différentes villes. C’est une nécessité fondamentale et c’est pour tout le monde.

Nous avons parlé à quelques startups de la région et mené une enquête pour mieux comprendre les gens de la région. Nous avons réalisé qu’il y a une différence entre les habitants de la RCN et les habitants de Bengaluru et d’Hyderabad

– Le niveau d’attente est plus grand en ce qui concerne les personnes dans la RCN. Une fois abonné à DrinkPrime, ils souhaitent que les purificateurs d’eau soient livrés et installés rapidement.

Pour répondre à la demande de nos abonnés, nous avons changé notre façon de livrer et d’installer DrinkPrime dans les maisons. A Bengaluru et Hyderabad, nous avons un partenaire qui livre DrinkPrime et un technicien qui l’installe. Pour NCR, nous avons également formé nos partenaires de livraison à installer les purificateurs d’eau. Cela nous a permis de répondre aux attentes de nos abonnés en RCN.

