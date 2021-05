La “ quarantaine à la boutique ” pourrait sauver le Grand Prix d’Australie

La meilleure chance pour l’Australie d’accueillir son grand prix prévu en novembre pourrait être de mettre en place une période de «quarantaine boutique» pour les équipes et les pilotes.

C’est le point de vue d’un épidémiologiste de premier plan basé à Victoria, qui a suggéré que les équipes de F1 pourraient servir une partie de leur isolement au Royaume-Uni avant de se rendre à Melbourne.

Ayant initialement été programmé dans sa traditionnelle fente de lever de rideau du calendrier en mars, le Grand Prix d’Australie a été reporté du 19 au 21 novembre en raison de la pandémie en cours.

La course a été la première à être annulée en raison de la crise sanitaire mondiale en 2020, annulée peu de temps avant le début du FP1 à un moment où le COVID-19 commençait à prendre le dessus sur le monde.

Selon le calendrier révisé de 2021, l’Australie devrait avoir lieu deux semaines après le Grand Prix de Sao Paulo, lui-même menacé en raison de l’ampleur continue de la pandémie au Brésil.

Deux épidémiologistes ont offert leur point de vue sur ce qui pourrait arriver, le professeur Catherine Bennett de l’Université Deakin estimant que le Royaume-Uni pourrait jouer un rôle important pour aider le Grand Prix d’Australie à se dérouler si la course au Brésil était annulée.

Si le Royaume-Uni permettait qu’une partie de la période de quarantaine y soit purgée, cela réduirait le besoin pour le personnel de la F1 d’être coincé dans la même chambre d’hôtel pendant deux semaines – comme ce fut le cas pour les joueurs de tennis qui ont participé au tournoi Open d’Australie en février. .

Découvrez tous les derniers vêtements d’équipe 2021 via la boutique officielle de Formule 1

“Si le Royaume-Uni a beaucoup progressé et qu’il est là depuis deux semaines, il pourrait y avoir une opportunité pour une bulle de voyage qui pourrait soulager les choses”, a déclaré Bennett au Sydney Morning Herald.

«Ils ont parlé de mettre en place des quarantaines plus courtes pour les personnes vaccinées. S’ils ne se mélangent pas beaucoup en dehors de l’équipe, ou si le taux de cas réel au Royaume-Uni est faible, ils sont moins susceptibles d’être infectés.

«Tout dépend de leur capacité à négocier quelque chose qui satisfait l’appétit pour le risque du gouvernement et qui est acceptable pour les équipes. C’est là qu’ils devraient trouver un compromis.

«Il est peu probable que Victoria la raccourcisse, mais elle pourrait mettre en place une boutique de quarantaine conçue sur mesure qui pourrait répondre à certains égards à certaines des choses qu’ils doivent faire.»

Pendant ce temps, le professeur Mike Toole du Burnet Institute a proposé une hypothèse basée sur la course au Brésil – mais a admis que ce serait plus facile pour l’Australie si l’événement Interlagos était annulé.

“Je pense que cela ne pourrait arriver que si tout le monde est vacciné et s’ils ont tous des tests négatifs avant de prendre un vol charter après le GP du Brésil, venez directement à Melbourne et faites-vous tester à leur arrivée”, a déclaré Toole.

«Ils auraient besoin d’être testés avant de se qualifier, ils devraient sécuriser le transport vers Albert Park pour ne pas se mêler à qui que ce soit. Ils auraient des chauffeurs, des mécaniciens et tout le monde dans la même situation et n’interagiraient avec personne d’autre, sauf peut-être des médecins et des infirmières.

«Cela pourrait être fait mais c’est difficile, et le GP doit tout payer.

«Si vous alliez directement du Mexique à Melbourne, il y aurait une semaine supplémentaire de marge de manœuvre et vous pourriez partager la quarantaine dans plusieurs villes. Cela le rendrait plus réalisable. »

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!