La quatrième dose du vaccin Covid-19 est déjà une réalité

01/03/2022

La quatrième dose du vaccin contre le coronavirus est déjà une réalité en Israël. Le premier ministre, Naftali Benet, a annoncé ce dimanche lors d’une conférence de presse le démarrage d’une campagne de vaccination contre le covid avec une quatrième dose chez les personnes de plus de 60 ans et les agents de santé.

Le pays a approuvé ce week-end cette deuxième injection de rappel pour les personnes immunodéprimées et les personnes âgées en résidences gériatriques et hôpitaux et aujourd’hui autorisé à l’étendre à une plus grande partie de la population.

Israël a avancé en décembre une campagne de vaccination massive avec la quatrième dose et l’a immédiatement suspendue pendant divergences parmi les connaisseurs.

« Il y a un grand nombre de diagnostiqués à la fois, au-dessus et au-delà de la capacité raisonnable du système (sanitaire) & rdquor;, a alerté Benet et prédit une augmentation significative dans les semaines à venir.

La quatrième injection sera administrée au moins quatre mois après avoir reçu le troisième dose.

Les frontières étant fermées, le pays a enregistré aujourd’hui plus de 4 000 cas avec un Taux de positivité de 4,57 % et 110 personnes hospitalisées dans un état grave.

Ce dimanche, il a également annoncé l’utilisation du pilule merck contre covid-19, en attente de réception du premier envoi, après avoir commencé à administrer le médicament Paxlovid, la pilule Pfizer.

Le gouvernement israélien a défendu son pari sur les traitements contre le covid-19 pour éviter les maladies graves et la vaccination, axée sur les mineurs, élargie avec la quatrième dose aux secteurs vulnérables de la population.

Pionnier dans l’initiation de la vaccination de masse, aujourd’hui bloqué par les opposants à l’injection, le pays compte aujourd’hui presque 6 millions d’habitants sur une population de plus de 9 millions vaccinés avec les deux doses, et 4,2 millions vaccinés avec la troisième.

Dans le but de motiver le inoculation, a annoncé que ceux qui reçoivent une première dose pourront obtenir le laissez-passer dit vert, qui donne accès à certains espaces et événements, pour une durée de 30 jours.

Benet a également annoncé que les personnes vaccinées de 5 ans ou plus qui ont un test covid négatif Ils seront exemptés de quarantaine comme requis jusqu’à présent et la Santé étudie l’assouplissement de plus de restrictions, comme l’entrée des touristes dans le pays interdite depuis novembre.

A son tour, l’Exécutif a réimposé ce vendredi l’obligation de porter un masque en extérieur, dans les réunions de plus de 50 personnes, ainsi que de se munir d’un pass vert pour accéder aux événements en extérieur avec une capacité supérieure à 100.