La quatrième Ferrari la plus rapide « ne s’attendait pas à être aussi compétitive », déclare Leclerc · .

Charles Leclerc a déclaré que Ferrari ne s’attendait pas à avoir un départ aussi solide pour le week-end du Grand Prix de Bahreïn après que son nouveau coéquipier ait réalisé le quatrième temps le plus rapide lors des essais de vendredi.

Carlos Sainz Jnr a mis fin à la course de vendredi à trois dixièmes de seconde de Max Verstappen, le meneur de rythme, dans sa Red Bull. La paire était séparée par Lando Norris de McLaren et Lewis Hamilton dans sa Mercedes.

«Aujourd’hui a été une journée positive», a déclaré Leclerc, qui, 24 heures plus tôt, prévoyait une saison «très difficile» pour Ferrari.

«Nous ne nous attendions peut-être pas à être aussi compétitifs même si c’est encore très tôt pour le moment. Mais la première pratique a été positive de mon côté, la deuxième pratique un peu moins. J’ai eu un peu de mal avec la voiture ici et là et ensuite je n’ai pas réussi à terminer le tour que je voulais.

«Dans l’ensemble, il y a beaucoup de travail [to do]. Je sens qu’il y a beaucoup de motivation dans l’équipe. Et je peux voir aussi et nous pouvons sentir les améliorations qui ont été apportées depuis l’année dernière, ce qui est bien pour le moment. Et puis demain sera le jour où nous saurons exactement où nous en sommes par rapport aux autres.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Leclerc prédit que les qualifications seront «très, très serrées».

«Mais c’est passionnant», a-t-il poursuivi, «c’est ce que nous aimons en tant que pilotes, essayer de faire la dernière différence en piste en étant nous pilotes. Même si je crois toujours que Mercedes et Red Bull sont encore bien en tête, le milieu de terrain sera très serré.

La spéculation entoure les progrès réalisés par Ferrari au cours de l’hiver avec son groupe motopropulseur, ce qui était une faiblesse importante de la voiture de l’année dernière. Leclerc a confirmé que Ferrari n’avait pas encore fait fonctionner sa nouvelle unité motrice à pleine puissance.

«Nous n’avons pas encore couru à fond mais je ne pense pas que ce soit le cas pour quiconque dans le paddock aujourd’hui», a-t-il déclaré. «Nous ne savons donc pas à quel point ils mettent des sacs de sable. Nous serons tous clairs demain lors des qualifications. »

Annonce | Devenez un supporteur et passez sans publicité

Grand Prix de Bahreïn 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix de Bahreïn 2021

Partagez cet article . avec votre réseau: