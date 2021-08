La quatrième révolution industrielle est arrivée. Voici comment y jouer.

La technologie ne stagne pas. C’est toujours en évolution. Tout au long de l’histoire, nous avons vu que lorsque la technologie évolue particulièrement rapidement, le monde subit une métamorphose massive et perturbatrice que les historiens aiment appeler “Révolutions industrielles.“

Source : Shutterstock

La première révolution industrielle s’est produite il y a environ 255 ans – à la fin des années 1700 – lorsque les humains ont appris à exploiter la puissance de la vapeur pour mécaniser la production d’articles physiques.

Environ un siècle plus tard, la deuxième révolution industrielle a commencé, lorsque les humains ont découvert l’électricité, le gaz et le pétrole. Nous avons ensuite exploité ces nouveaux pouvoirs pour ouvrir une nouvelle ère de transport et de production de masse.

Puis, un autre siècle plus tard, la troisième révolution industrielle a commencé, lorsque des machines numériques comme les ordinateurs, les téléphones portables et les téléviseurs ont fait leur apparition.

Chaque fois qu’une révolution industrielle se produit, le monde change. Pour toujours. Et dans ce changement, les anciennes technologies sont abandonnées, tandis que les nouvelles technologies deviennent omniprésentes et contribuent à définir un avenir meilleur et plus efficace.

En ce moment, nous sommes au milieu d’une quatrième révolution industrielle.

La nouvelle révolution industrielle

Il s’agit d’un changement mondial vers des usines automatisées, hyper-connectées, hyper-efficaces et, dans certains cas, décentralisées, rendue possible grâce aux avancées révolutionnaires du Big Data, de l’IoT et du cloud computing.

Essentiellement, nous passons d’un monde avec quelques énormes usines qui fonctionnent sur de vieilles machines et utilisent du travail humain, vers un monde avec plusieurs petites usines qui fonctionnent sur des machines intelligentes connectées à Internet et utilisent des technologies et des logiciels automatisés.

C’est un énorme changement.

De toute évidence, et tout comme les révolutions industrielles précédentes, ce passage à l’industrie 4.0 provoquera peut-être des perturbations importantes dans la chaîne d’approvisionnement mondiale.

Et… comme les lecteurs de longue date le savent… là où il y a des perturbations, il y a des opportunités.

L’une des plus grandes opportunités de la quatrième révolution industrielle ? impression en 3D.

Vous avez bien entendu. impression en 3D. L’industrie qui a été présentée en 2013 comme un nouveau concept qui allait conquérir le monde alors que tout le monde remplaçait ses imprimantes 2D par des imprimantes 3D et transformait leurs maisons en «mini-usines».

Bien sûr, cela ne s’est pas produit.

La réalité est que la « fabrication additive » (ou « AM », comme les initiés de l’industrie aiment l’appeler) est un processus complexe, coûteux, laborieux et chronophage dont la plupart des consommateurs n’ont aucune utilité chez eux.

À cette fin, le battage médiatique entourant l’impression 3D s’est éteint au cours des dernières années, et les actions AM ont été parmi les plus grosses chutes de Wall Street.

Mais… ces dernières années… la fabrication additive est discrètement apparue comme une composante technologique de base de l’industrie 4.0.

Voici l’histoire.

La première génération de machines de fabrication industrielle industrielle était d’une lenteur glaciale, d’un coût exorbitant et d’une niche incroyablement. En effet, ils ne pouvaient imprimer que sur du plastique et ne pouvaient donc être déployés que pour le prototypage de produits.

Ces machines, cependant, ont fait d’énormes progrès en termes de coût, de vitesse et de capacité depuis 2013. Aujourd’hui, elles sont capables de produire rapidement – et à moindre coût – des pièces d’utilisation finale en métal dans l’usine.

C’est énorme. Cela signifie que les imprimantes 3D peuvent désormais être intégrées dans les chaînes de montage.

Mais pourquoi une entreprise ferait-elle cela ?

Parce que l’émergence de l’Industrie 4.0 a élevé le niveau de personnalisation et automatisation dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. Autrement dit, les chaînes d’approvisionnement de demain devront être automatisées (pour économiser sur les coûts de main-d’œuvre) et devront être en mesure de produire des pièces personnalisées (pour répondre à la demande croissante des consommateurs pour des produits personnalisés).

Il s’avère que la FA est particulièrement douée pour la personnalisation et l’automatisation. Vous pouvez créer n’importe quelle conception que vous voulez dans un logiciel, l’envoyer à l’imprimante 3D, et l’imprimante peut produire cette conception – le tout sans avoir besoin de main-d’œuvre humaine du côté de la fabrication.

Le grand changement

Cela représente un changement de paradigme par rapport aux processus de fabrication actuels, dans lesquels des chaînes de montage entières ont été construites pour construire efficacement la même chose encore et encore. Modifier ces chaînes de montage pour créer quelque chose de différent ou de spécialisé est un processus long et laborieux.

En tant que telles, les entreprises ne feront pas cela. Au lieu de cela, ils vont réaménager leurs chaînes de montage au cours des prochaines années pour inclure des machines AM en métal aux côtés des machines CNC et des moulages afin de créer un processus de fabrication hyper-efficace qui peut produire en série de manière rentable. n’importe quoi.

Les initiés appellent cela l’émergence de la Fabrication additive 2.0 ère, et on s’attend à ce que le marché de la FA augmente de plus de 1000% ! Ainsi, de 12 milliards de dollars aujourd’hui à près de 150 milliards de dollars à la fin de la décennie.

Quelques entreprises passionnantes sont à l’avant-garde de cette mégatendance émergente de l’hypercroissance.

