La quatrième vague de Covid « a commencé » en Allemagne – panique alors que les cas de coronavirus montent en flèche | Sciences | Nouvelles

Vendredi, l’organisme national de santé publique a signalé 19752 nouvelles infections à coronavirus. Cela l’a amené à ses plus hauts chiffres depuis mai, ce qui a conduit à des avertissements sévères de la part des scientifiques alors que le pays se prépare à une vague d’automne « difficile ». Mais cela reste inférieur aux chiffres britanniques, avec 51 484 cas signalés en Grande-Bretagne jeudi.

D’autres pays de l’UE sont également touchés par une augmentation du nombre de cas, la Lettonie revenant à un autre verrouillage. Des cas d’augmentation sont également signalés en Roumanie, en Bulgarie, en Pologne et en Ukraine.

La Grande-Bretagne et l’Allemagne misent sur des programmes de vaccination prometteurs pour prévenir la recrudescence des décès et des hospitalisations, mais les médecins allemands ont averti vendredi qu’il existait toujours une « étroite corrélation » entre les cas et les patients nécessitant des soins intensifs.

À l’heure actuelle, il y a 1 540 patients Covid en soins intensifs en Allemagne, contre 1 300 au début du mois.

Parmi ceux-ci, 850 patients ont été mis sous ventilation.

Mais le chiffre du Royaume-Uni n’est que légèrement supérieur à celui de l’Allemagne, avec 872 patients sous ventilateurs à l’heure actuelle.

Christian Karagiannidis, président de la Société allemande de soins médicaux intensifs et de médecine d’urgence, a averti : « La quatrième vague actuelle a maintenant commencé et continue de s’accélérer.

Alors que le Royaume-Uni a complètement vacciné 79 pour cent de la population, l’Allemagne est à la traîne avec 69 pour cent.

Plus tôt cette semaine, le ministre allemand de la Santé Jens Spahn a déclaré que l’état d’urgence – qui sévit en Allemagne depuis mars de l’année dernière – pourrait prendre fin en novembre.

Mais les dirigeants régionaux ont exhorté les chefs de la santé à aborder la suppression de ces restrictions avec la plus grande prudence au milieu des cas croissants de virus.

Markus Soeder, Premier ministre bavarois, a déclaré jeudi que la levée des restrictions laisserait le pays « sans défense ».

Les médecins ont également averti que les services de santé allemands pourraient être soumis à une pression immense alors que le virus resserre son emprise sur le pays.

Stefan Kluge, directeur de la clinique de soins intensifs de l’hôpital universitaire de Hambourg-Eppendorf, a déclaré à la chaîne d’information allemande Taggeschau que la « vague difficile prévisible d’automne et d’hiver », ainsi qu’une augmentation des cas de grippe, pourraient tester les soins intensifs « une fois à nouveau et au-delà de ses limites ».

Contrairement au Royaume-Uni, les masques faciaux sont toujours obligatoires dans la plupart des contextes et les passeports vaccinaux sont largement requis.

Mais cette semaine, les conseillers scientifiques du gouvernement ont exhorté les ministres à commencer à se préparer au « déploiement rapide » des mesures de restriction de Covid, implorant Westminster d' »agir maintenant, plutôt que plus tard ».

Les discussions sur un plan B pour freiner la flambée des cas ont été abordées alors que le Royaume-Uni semble prêt à entrer dans une crise hivernale.

Le Groupe consultatif scientifique pour les urgences (Sage) a déclaré la semaine dernière que les conseils à domicile et la certification des vaccins – éléments du «plan B» proposé par le gouvernement – ​​«réduiraient le besoin de mesures plus strictes, perturbatrices et plus durables» à l’avenir.