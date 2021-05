La Queen’s Cup se jouera avec le public

22/05/2021

Activé à 18:38 CEST

Les demi-finales et la grande finale de la Coupe de la Reine, dans une finale à quatre, se joueront avec le public dans les tribunes. Cela a été annoncé par la Fédération royale espagnole de football, qui mettra en vente les billets sur le site officiel à partir de ce lundi 24 mai à 17h00.

“Les supporters donneront à nouveau de la couleur aux tribunes de la plus ancienne compétition de football féminin espagnol. Le stade municipal de Butarque, à Leganés, sera le théâtre des demi-finales et de la finale du tournoi (26, 27 et 30 mai) », a annoncé la Fédération.

Les demi-finales de la Coupe de la Reine seront jouées par le FC Barcelone contre Madrid CFF (le mercredi 26 à 19h00) et Levante contre l’Atlético de Madrid (le jeudi 28 à 20h00).