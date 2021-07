La querelle de George et William devrait s’étendre sur des «années» si Duke n’emmène pas son fils au football | Royale | Nouvelles

George a ravi les fans royaux lorsqu’il a assisté au match de l’Angleterre contre l’Allemagne au stade de Wembley à la fin du mois dernier – et portait un costume qui correspondait à celui de son père. L’Angleterre a été victorieuse après avoir marqué 2-0, ce qui signifie que l’équipe pourrait jouer contre l’Ukraine en quart de finale du Championnat d’Europe. William et son épouse Kate, la duchesse de Cambridge, emmènent rarement leurs enfants à de telles sorties publiques, alors les observateurs royaux en ont déduit que leur fils aîné devait avoir été très persuasif pour tordre les bras de ses parents.

S’exprimant sur Pod Save The Queen, l’animatrice Ann Gripper et le rédacteur royal du Daily Mirror, Russell Myers, ont spéculé si George assisterait au match de cette semaine, qui a eu lieu mercredi.

S’exprimant quelques heures seulement avant le match de l’Angleterre contre le Danemark en demi-finale, Mme Gripper a déclaré: “Si j’étais Prince George – bien que le match débute à huit heures cette semaine plutôt que le match de 17 heures auquel il est allé la semaine dernière – Je pense que je serais comme, ‘Papa, mais l’Angleterre gagne toujours quand je les regarde à Wembley, c’est vraiment important, ça ne me dérange pas si j’ai école demain, c’est pour le bien de la nation, je dois être là .’”

Cependant, M. Myers a souligné qu’à l’âge de sept ans, George se couche probablement vers 20 heures – lorsque la plupart des matchs commencent.

Mme Gripper a déclaré: “Si nous gagnons ce soir et jouons dimanche soir (la finale), il est encore 20 heures, et pouvez-vous imaginer?”

Elle a affirmé que George “ne pardonnerait jamais” à son père de ne pas l’avoir laissé regarder la finale de l’Euro 2020 en direct.

Mme Gripper a spéculé : « Il serait utilisé contre [William] pendant des années et des années à venir sur des arguments.

L’Angleterre a remporté le match de demi-finale contre le Danemark, laissant le terrain avec une victoire 2-1 – ce qui signifie que les fans de football de tout le pays sont ravis de voir l’Angleterre en finale d’un tournoi masculin pour la première fois depuis 1966.

Un autre commentateur royal, le biographe Duncan Larcombe, a déclaré : « Le prince William est le héros absolu de George.

“Il pense que son père est la personne la plus parfaite de la planète.”

LIRE LA SUITE: George “ne sait pas” pourquoi il a dû poser pour une photo qui a déclenché une rupture

Il a ajouté : « George idolâtre son père. C’est pourquoi nous l’avons vu si élégant dans son costume – il voulait vraiment s’habiller comme William.

Le commentateur royal a poursuivi: “Il devient un personnage assez important et ses deux parents mangent dans la paume de sa main.”

En tant qu’enfant aîné du couple, George devrait un jour hériter lui-même du trône.

On pense que William lui a parlé de son sort l’année dernière, vers son septième anniversaire, mais il tente toujours de donner au jeune royal une enfance relativement normale à l’abri des regards du public.

Dans les rares cas où les Cambridge sortent en famille de cinq personnes, la proximité de William avec George est souvent évidente.

Alors que Kate a tendance à tenir la main de leurs plus jeunes enfants – la princesse Charlotte de six ans et le prince Louis de trois ans – William tient la main de George et vérifie régulièrement avec son fils en public.

Cependant, William est président de la Football Association (FA), ce qui signifie que lorsque l’Angleterre affrontera l’Italie lors de la finale de dimanche, il devra y être à titre officiel.

Kate est maintenant isolée au palais de Kensington, après avoir été informée qu’elle avait été en contact avec un cas positif de COVID-19, il n’est donc pas clair si elle pourra assister au match et superviser George.

William a également choisi de ne pas emmener George au match Angleterre contre Danemark mercredi.

* Pour vous abonner à Pod Save The Queen, rendez-vous sur votre fournisseur de podcast habituel.