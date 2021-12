La querelle de Gibraltar éclate alors que le Royaume-Uni est accusé de mettre des citoyens en danger – « nous voulons qu’ils partent » | Royaume-Uni | Nouvelles

L’organisation non gouvernementale espagnole Verdemar Ecologistas en Acción affirme que la sécurité autour du Rocher est menacée avec des sous-marins autorisés à entrer dans la base de la Royal Navy en Méditerranée. Le groupe affirme qu’un navire de la classe Astute a accosté à Gibraltar mardi.

L’amarrage signalé intervient après que le HMS Artful ait subi des réparations dans le territoire britannique d’outre-mer en juillet.

En clin d’œil à la catastrophe de Fukushima, la confédération de 300 groupes environnementaux a ajouté que la sécurité des réacteurs nucléaires peut être compromise par les tremblements de terre, les inondations et les événements météorologiques extrêmes.

Verdemar Ecologistas en Acción déclare dans un communiqué : « Nous ne sommes pas préparés à la gestion des accidents nucléaires ».

La Royal Navy possède deux classes de sous-marins à propulsion nucléaire, Astute et Vanguard, qui sont équipés de missiles nucléaires.

Dans sa déclaration, Verdemar Ecologistas en Acción dénonce le fait que Gibraltar est en train de devenir un port où le Royaume-Uni emmène ses sous-marins en réparation.

Le groupe affirme qu’il met en danger les personnes vivant le long du détroit de Gibraltar.

Il signale également l’amarrage du HMS Tireless à Gibraltar en mai 2000 comme preuve des dangers posés par de tels navires.

Le HMS Tireless a développé une défaillance dans son système de refroidissement de réacteur nucléaire qui l’a conduit à déverser 200 litres d’eau contaminée dans la mer Méditerranée.

Des sources militaires affirment qu’en tant que base avancée, Gibraltar est une étape clé, le Rocher jouant un rôle important dans l’influence du pays sur la scène mondiale.

Gibraltar joue un rôle clé dans la défense de la Grande-Bretagne avec le territoire considéré par le gouvernement britannique et l’armée comme étant d’une grande importance.

Après le Brexit, l’avant-poste situé à la pointe du sud de l’Espagne représente un point d’ancrage vital pour les forces armées britanniques, le porte-avions phare HMS Queen Elizabeth faisant sa première escale outre-mer à Gibraltar avant de poursuivre ses essais en mer en 2018.

La déclaration de Verdemar Ecologistas en Acción fait écho à celle faite en juillet lorsque des images montraient le HMS Artful, le HMS Prince of Wales et le HMS Lancaster dans un port près d’Europa Point à Gibraltar.

Fin juin, les États-Unis ont également envoyé leur premier sous-marin lanceur de missiles balistiques à Gibraltar après plus de deux décennies.

C’était la première fois que le SNLE de classe Ohio, l’USS Alaska – qui peut transporter jusqu’à 20 missiles balistiques lancés par sous-marin Trident D5 – effectuait une visite à la base navale de Gibraltar depuis 1999.

Il y a sept réacteurs nucléaires en Espagne qui produisent environ un cinquième de son électricité.

Jonathan Cobb de l’Association nucléaire mondiale a déclaré : « Depuis l’accident de Fukushima en 2011, les exploitants de réacteurs nucléaires du monde entier ont renforcé la protection contre les inondations là où cela était nécessaire et ont veillé à ce que les alimentations électriques de secours soient sécurisées.

« À moins que nous n’étendions l’utilisation de toutes les technologies énergétiques propres, y compris le nucléaire, le changement climatique entraînera beaucoup plus d’événements météorologiques extrêmes et des inondations plus graves.

Avec un reportage supplémentaire de Maria Ortega.