La querelle de Kylian Mbappe et Olivier Giroud a expliqué et pourquoi rendre publique les frustrations de la France pourrait être une bonne nouvelle pour l’Angleterre à l’Euro 2020

Il semble y avoir des tensions entre Kylian Mbappe et Olivier Giroud qui menacent de faire dérailler le camp de la France avant leur premier match de l’Euro 2020.

Les hommes de Didier Deschamps font partie des favoris des bookmakers pour remporter l’Euro 2020 et entamer mardi leur campagne contre l’Allemagne.

.

Mbappe n’a pas aimé la façon dont Giroud a parlé aux médias au lieu de ses coéquipiers

Cependant, il semble y avoir une querelle naissante entre les attaquants Mbappe et Giroud, l’homme de Chelsea rendant public ses frustrations.

Après avoir marqué deux fois lors d’une victoire 3-0 contre la Bulgarie la semaine dernière, Giroud a exprimé sa déception de ne pas avoir reçu suffisamment de passes de ses coéquipiers.

Le joueur de 34 ans, qui est à six buts de battre le record de tous les temps de Thierry Henry pour la France, a déclaré : « J’étais un peu silencieux parce que, parfois, je fais des courses et les ballons ne viennent pas.

« Je ne dis pas que je fais toujours les meilleurs runs mais je cherche à proposer des solutions dans la box. »

Il est apparu que ces commentaires visaient Mbappe, et la superstar du Paris Saint-Germain a rapidement répondu, admettant qu’il aurait préféré que Giroud ait gardé ses pensées en interne plutôt que de parler aux médias.

.

Giroud se bat avec Karim Benzema pour une place de titulaire en France à l’Euro 2020

“Ce n’est pas ce qu’il a dit, franchement, ce qu’il a dit ne me dérange pas”, a déclaré Mbappe.

«Je suis un attaquant et c’est une opinion. Il exprime une opinion quand il parle. Cela ne me dérange pas.

“Je suis un attaquant et j’ai eu ce sentiment 365 fois dans un match et je l’aurai à nouveau, quand vous sentez que vous n’obtenez pas le service [of the ball]. Il s’agit plutôt de le rendre public.

«Je l’ai félicité d’avoir marqué dans le vestiaire, il ne m’a rien dit, puis j’ai eu des nouvelles de la presse. Il n’a rien dit de mal.

«C’est un attaquant, il veut marquer des buts, il est proche d’un record et quand tu es attaquant, que ça te plaise ou non, ça te prend la tête. S’il avait pu marquer un autre but, il l’aurait fait.

“Mais le faire [the argument] public, j’aurais préféré le laisser venir et s’exprimer encore plus dans le vestiaire. Cela m’est arrivé. Nous nous connaissons depuis un moment.

« Vous savez comment je suis dans le vestiaire. Si j’ai quelque chose à dire à quelqu’un, je le dis.

.

Mbappe devrait participer à son tout premier championnat d’Europe cette semaine

« Ce n’est pas un problème mais ça reste dans le vestiaire. Mais ce n’est pas un problème, ce sont de petites bagatelles.

« Et je ne veux pas que cette préparation, qui a bien commencé – parce que nous avons joué de bons matchs – soit gâchée ou que l’équipe soit affectée parce que l’équipe n’a pas besoin de ça.

« Nous avons des défis difficiles à relever et nous n’avons pas besoin de créer nos propres obstacles.

Tout problème potentiel pour la France sera une bonne nouvelle pour l’Angleterre.

Les Trois Lions, qui ont lancé leur campagne Euro 2020 avec une victoire 1-0 sur la Croatie dimanche, pourraient affronter la France lors de la première phase à élimination directe du tournoi.

Les deux pays s’affronteront lors des huitièmes de finale si l’Angleterre est en tête du groupe D et la France termine deuxième du groupe F.

La France est dans un groupe difficile avec l’Allemagne et le Portugal et il est difficile de prédire qui finira où.

L’Angleterre a battu la Croatie lors de son match d’ouverture de l’Euro 2020 dimanche

Si les Bleus, favoris du tournoi, finissent par affronter l’Angleterre, les fans des Three Lions espèrent qu’il y aura une certaine discorde au sein de l’équipe adverse.

Ce n’est pas la première fois qu’il y a une controverse au sein de l’équipe de France à l’approche d’un tournoi majeur.

Les joueurs français ont refusé de s’entraîner lorsque la Fédération française de football a renvoyé Nicolas Anelka chez lui après que l’attaquant aurait dit: ” Va te faire foutre, fils de putain **** ” au manager Raymond Domenech.

Domenech a également dû séparer le capitaine de la France Patrice Evra et le préparateur physique Robert Duverne lors d’une séance d’entraînement ouverte devant des centaines de fans.

Et les choses ne se sont pas améliorées lorsque le football a commencé. Dans un groupe gagnable avec l’Afrique du Sud, le Mexique et l’Uruguay, la France a terminé dernière avec un seul point en trois matchs.

Alors que le drame a été loin d’être aussi passionné cette fois-ci, Deschamps espère que l’histoire ne se répétera pas 11 ans plus tard.

