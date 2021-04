La querelle de la famille royale de Nicholas Witchell avec Charles a éclaté après le déménagement des vacances en Grèce | Royal | Nouvelles

Le correspondant royal du diffuseur a été critiqué après avoir fait un certain nombre d’allégations concernant le prince Harry et son apparition aux funérailles de son grand-père, le prince Philip ce mois-ci. La BBC a fermement défendu le journaliste, après que l’animateur de DIY SOS, Nick Knowles, ait décrit l’analyse de M. Witchell sur Harry comme une “idiotie totale”. Des plaintes auraient été envoyées à la BBC, dont beaucoup étaient mécontents des commentaires de M. Witchell sur Harry et de la faille qu’il a avec son frère le prince William.

Dans son article pour la BBC, M. Witchell a affirmé que le “langage corporel” entre William et Harry “n’avait pas l’air encourageant”.

Sur Twitter, les téléspectateurs ont condamné le journaliste, y compris certains qui ont affirmé qu’il ne montrait pas la BBC de manière impartiale.

Pourtant, ce n’est pas la première fois que le correspondant, qui travaille pour la BBC depuis 1976, exaspère les fans de la famille royale – et même ceux de Buckingham Palace.

En 2000, Charles aurait été furieux contre M. Witchell lorsqu’il a établi des comparaisons avec le voyage du prince de Galles et de sa partenaire Camilla Parker Bowles en Grèce, avec Edward VIII et Mme Simpson.

Il a comparé les vacances aux excursions exotiques similaires qu’Edward et Mme Simpson avaient l’habitude d’apprécier, après que le monarque ait décidé d’abdiquer en 1936 pour être avec son amant.

Selon un assistant principal, Charles était “absolument furieux que la BBC fasse une telle comparaison”.

Le Daily Mail a rapporté que l’initié a ajouté: “Il criait et se plaignait, particulièrement contrarié que la reine ait également vu l’émission de Witchell.”

La dispute se poursuivrait tout au long de la décennie et Charles déchaînerait une fois de plus sa frustration avec M. Witchell – cette fois à cause d’un rapport qu’il avait fait concernant la mort de la princesse Margaret.

JUST IN: Nicholas Witchell a déclenché la fureur face à la nécrologie royale “ peu flatteuse ”

Et la même année que la mort de Margaret, le monde a également pleuré la perte de la reine mère.

Lors de sa couverture de l’événement, il a bouleversé les téléspectateurs avec sa description des gens «bavardant et riant» lors des funérailles, avant d’ajouter: «C’est clairement une occasion solennelle».

Avant le mariage de Charles avec Camilla en 2005, M. Witchell était peut-être le plus célèbre à la réception d’un déguisement public par le prince de Galles.

Le journaliste de la BBC a posé une question à William et Harry alors qu’ils se trouvaient dans une station de ski à Klosters, en Suisse, et Charles a été pris en train de marmonner à ses fils dans un dialogue qui serait capté par un microphone à perche.

Charles a dit à ses enfants: “Des gens sanglants. Je ne peux pas supporter cet homme. Je veux dire, il est si affreux, il l’est vraiment.”

Plus récemment, cependant, la BBC a défendu l’évaluation de M. Witchell sur la relation entre Harry et William.

Un porte-parole a déclaré au Daily Express: “Nicholas Witchell a rendu compte en détail des funérailles du duc d’Édimbourg, reflétant son importance historique et nationale, se souvenant de la vie et des réalisations du duc, tout en examinant ce que ce moment signifiait pour la famille royale.

«La relation entre le prince Harry et le prince William a été au centre des préoccupations ces dernières semaines.

«Dans ce contexte, Nicholas a proposé une analyse des implications de cet événement solennel sur la famille royale et de ce qui pourrait être interprété des relations familiales actuelles d’après ce qui a été vu lors des funérailles.

“C’était une partie légitime, impartiale et proportionnée de la couverture de cette histoire.”