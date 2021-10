La querelle des Malouines éclate alors que l’Argentine intensifie la pression et accuse la Grande-Bretagne d’avoir « enfreint la loi » | Monde | Nouvelles

PMQ: Johnson claque l’opposition sur la réaction des Malouines

Guillermo Carmona, le nouveau secrétaire des Malvinas, de l’Antarctique et des îles de l’Atlantique Sud, qui a présidé la commission des relations étrangères de la Chambre des députés entre 2012 et 2015, a fait ses remarques lors d’une conversation avec le site Web Agenda Malvinas, décrivant l’approche qu’il envisage d’adopter sur questions liées à la revendication de souveraineté de son pays. M. Carmona a remplacé Daniel Filmus dans ce rôle après que le premier a été nommé ministre des Sciences par le président Alberto Fernandez.

Insistant sur le fait qu’il agissait conformément à une politique de l’État énoncée dans la Constitution nationale argentine, il a expliqué : « Le Secrétariat est responsable du différend avec le Royaume-Uni, quelque chose qui exige le respect de la première disposition transitoire de la Constitution nationale, et qui signifie que le diffusion de notre position dans la sphère internationale et diplomatique.

« Mon opinion personnelle est que l’Atlantique lui-même est ce qui nous appelle à réfléchir sur la souveraineté nationale car il implique son plein exercice sur la mer d’Argentine, la zone d’exclusion économique, le vaste plateau continental de notre pays et ses ressources naturelles. »

Dans tous ces domaines, a déclaré M. Carmona, l’approche du ministère des Affaires étrangères impliquait de traiter avec des intermédiaires d’autres pays et avec ceux qui représentent l’Argentine dans les forums de débat international.

Boris Johnson et le président argentin Alberto Fernandez (Image: GETTY)

L’Argentine n’a jamais renoncé à sa revendication sur les Malouines (Image: GETTY)

Pour cela, a-t-il dit, il était essentiel de préciser que le cadre d’action était ce qu’il a appelé le « mandat constitutionnel » qui réaffirme la souveraineté de l’Argentine sur les Malouines et les espaces maritimes correspondants.

Il a ajouté : « Mais notre travail est également encadré par le droit international dans lequel nous invoquons les différentes résolutions des Nations Unies qui reconnaissent la légitimité de notre souveraineté et appellent à une résolution pacifique du conflit. »

Dans le passé, la défense de la revendication de souveraineté de l’Argentine avait subi « des discontinuités historiques en raison d’intérêts conflictuels », a-t-il suggéré.

Présidence argentine du président argentin Alberto Fernandez participant au poste virtuel du G20 (Image: GETTY)

Il a ajouté : « Il nous appartient de franchir le pas et d’inverser les mouvements de certains secteurs politiques qui relativisent ou minimisent l’importance de cette question dans le débat public, plaçant les questions stratégiques en position de subordination.

Se référant au discours prononcé récemment par M. Fernandez sur le sujet des Malouines à l’Assemblée des Nations Unies, il a déclaré : positions avec des pays géographiquement liés à l’Atlantique Sud : notamment en Amérique latine et en Afrique car nous savons que l’avenir est intimement lié à la projection vers la mer.

Dans un coup à la Grande-Bretagne, il a affirmé : « Pour le moment, le Royaume-Uni ignore les résolutions des Nations Unies en accordant des licences de pêche, des permis d’exploitation d’hydrocarbures et toutes sortes d’actions unilatérales qui cherchent à établir une situation de facto qui n’est pas garantie par la législation internationale. loi. »

Guillermo Carmona est le nouveau ministre des Malvinas (Image: GETTY)

Daniel Filmus était le prédécesseur de M. Carmona (Image: GETTY)

Il a également souligné la nécessité pour l’Argentine de consolider sa présence dans la région de l’Antarctique, ce qui impliquera des investissements équivalents à plus de 5 milliards de livres sterling.

Il a déclaré: « Le projet de budget pour l’année prochaine implique d’augmenter ce développement, avec l’extension de la base navale d’Ushuaia, qui démontre de manière significative l’intérêt de l’Argentine à exercer sa souveraineté dans ses eaux antarctiques. »

Il a également souligné que la commémoration du 40e anniversaire de la guerre coïnciderait avec le 10e anniversaire de la Déclaration d’Ushuaia, un document qui en 2012 a réaffirmé à l’unanimité la défense de la souveraineté comme politique de l’État.

Fiche d’information sur les Malouines (Image : Express)

Il a ajouté : « À cette fin, notre action passe par la coordination du travail de ministères aussi divers que la Défense ou la Culture, ainsi qu’une tâche forte dans le domaine international pour réactiver le groupe en faveur du dialogue pour Malvinas car le moment et la situation font l’activité de ces groupes plus importante que jamais. »

S’exprimant après la récente promotion de M. Carmona, un initié basé au Royaume-Uni a déclaré à Express.co.uk : « Guillermo Carmona est depuis longtemps un acteur majeur de la campagne argentine pour les Malouines.

«Je pense que Filmus était assez agressif.

Îles Falkland : 400 milles de la côte argentine (Image : GETTY)

« Mais Carmona pourrait bien l’être davantage en raison de sa longue implication dans leur campagne et avec des spécialistes argentins sur le sujet – et parce que le gouvernement argentin voudra probablement intensifier sa campagne avant le 40e anniversaire de la guerre l’année prochaine, et à des fins domestiques et électorales.

L’Argentine a lancé une invasion des Malouines en 1982, déclenchant une guerre brève mais sanglante qui a coûté la vie à près de 1 000 soldats.

Malgré sa défaite, Buenos Aires n’a jamais renoncé à ses prétentions sur les îles.