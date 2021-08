La querelle Merkel-Biden éclate alors que les États-Unis envoient un responsable pour « surveiller » de près l’accord avec la Russie | Monde | Nouvelles

M. Hochstein, un critique féroce du gazoduc, supervisera l’accord conclu entre les États-Unis et l’Allemagne sur le gazoduc controversé. Nord Stream 2 livrera du gaz de Russie à l’Allemagne, permettant à Moscou de contourner l’Ukraine, sous la mer Baltique.

L’Allemagne soutient fermement le projet.

Mais M. Hochstein a précédemment averti que l’Allemagne s’ouvrait au chantage avec le projet car la Russie pourrait couper le gaz à tout moment.

Le mois dernier, les États-Unis et l’Allemagne ont conclu un accord en vertu duquel Berlin s’est engagé à répondre à toute tentative de la Russie d’utiliser l’énergie comme arme contre l’Ukraine et d’autres pays européens.

Le pacte vise à atténuer ce que les critiques considèrent comme les dangers stratégiques du gazoduc de 1 230 km (764 miles), qui est maintenant presque terminé.

Les responsables américains se sont opposés au pipeline, mais l’administration de M. Biden a conclu qu’il était trop avancé pour s’arrêter.

Il a plutôt négocié l’accord avec l’Allemagne qui menace d’imposer des coûts à la Russie si elle utilise le pipeline pour nuire à l’Ukraine ou à d’autres pays européens.

Une déclaration commune exposant les détails de l’accord a déclaré que Washington et Berlin étaient “unis dans leur détermination à tenir la Russie responsable de son agression et de ses activités malveillantes en imposant des coûts via des sanctions et d’autres outils”.

Elle a déclaré qu’elle avait obtenu des assurances russes que Moscou n’utiliserait pas le pipeline comme une arme.

Mais Mme Merkel a averti que l’Allemagne était prête à réagir par des sanctions si elle le faisait.

Elle a déclaré: “Après tout, nous ne sommes pas sans outils pour faire quelque chose.”

Lundi, la commission des relations étrangères du Sénat a publié une déclaration, avec ses homologues de plusieurs parlements européens, s’opposant à l’accord entre l’Allemagne et les États-Unis pour permettre l’achèvement de Nord Stream 2.

Le sénateur démocrate Bob Menendez a déclaré dans une déclaration conjointe avec ses homologues d’Estonie, de République tchèque, d’Irlande, de Lettonie, de Pologne, d’Ukraine, de Grande-Bretagne et de Lituanie : « Nous considérons Nord Stream 2 comme un projet géopolitique visant à étendre l’influence de la Russie sur l’Europe en dominant le marché de l’énergie. .”

Nord Stream 2 devrait être terminé fin août et entrer en service cette année, a déclaré la société qui gère le projet plus tôt ce mois-ci.