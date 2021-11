La question absurde de Trump à Chris Christie sur Covid-19

De nouveaux détails sont apparus à partir d’octobre 2020 dans lesquels le président Donald Trump et ancien gouverneur Chris Christie ont été hospitalisés simultanément avec le Covid-19.

Selon un rapport du New York Times déposé par Maggie Haberman et publié au cours du week-end, le 45e président a appelé Christie à l’hôpital, où il avait passé de nombreux jours en soins intensifs, inquiet de savoir s’il mourrait de la contagion potentiellement mortelle, mais avait une préoccupation principale exprimée via une question.

Selon Christie, la principale préoccupation de Trump était de savoir si Christie allait blâmer Trump d’avoir contracté Covid-19, ce à quoi il a demandé « Allez-vous dire que vous l’avez obtenu de moi ? »

Écrivant pour le NY Times, Haberman rapporte :

M. Christie révèle à quel point lui et d’autres étaient inquiets pour sa survie lorsqu’il a été infecté par le coronavirus après avoir été à la Maison Blanche à peu près au même moment où M. Trump et plusieurs autres collaborateurs ont contracté Covid-19. M. Christie écrit que son prêtre est arrivé à l’hôpital et s’est frotté le front avec des huiles dans le signe de la croix, en priant sur lui. Il a reçu un appel d’un M. Trump hospitalisé, qui avait une préoccupation principale : « Allez-vous dire que vous l’avez eu de moi ? M. Trump lui a demandé.

Christie aurait contracté le coronavirus après avoir assisté à un événement à la Maison Blanche au cours duquel Trump a nommé Amy Coney Barrett pour la Cour suprême, qui a ensuite été qualifiée de « superspreader » en raison du nombre de cas qui en ont découlé.

Le détail ci-dessus provient de son nouveau livre, Republican Rescue: Saving the Party From Truth Deniers, Conspiracy Theorists, and the Dangerous Policies of Joe Biden, dont la sortie est prévue le mardi 16 novembre.

Chris Christie semble vouloir que le monde sache qu’il n’est PAS Donald Trump, et semble faire de grands efforts pour transmettre ce message, dans ce qui semble certainement un essai avant une candidature en 2024 pour la Maison Blanche.

L’ancien gouverneur du New Jersey s’est également entretenu avec Mike Allen pour Axios sur HBO, qui a ensuite été présenté sur Axios comme « Inside Chris Christie’s Break up with Donald Trump ».

Le clip vidéo ne transmet pas les détails spécifiques fournis par l’article de Haberman, mais il transmet une grande partie du même message.

Regardez ci-dessus via HBO.

