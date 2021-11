La question de la mère de la mineure violée à Igualada à Sánchez qui est devenue virale

15/11/2021 à 13:40 CET

.

Igualada continue d’être ému par le viol subi par la jeune fille de 16 ans. Sa mère a envoyé une deuxième lettre au Premier ministre, Pedro Sanchez, lui demandant s’il peut « dormir tranquille ». Toujours dans cette lettre, la mère du mineur s’en prend au ministre de l’Égalité, Irène Montero, car il n’a pas « jugé » sur cette affaire.

Le mineur, qui était violée et agressée après avoir quitté une discothèque dimanche soir dernier, le 31 octobre elle continue de se rétablir à l’hôpital, où elle a déjà été opérée trois fois, et reste dans un état grave, selon des sources dans son environnement.

La mère de la victime, qui a déjà envoyé une lettre à Sánchez il y a quinze jours pour lui demander de durcir les lois contre les violeurs, lui a envoyé une deuxième lettre dans laquelle elle demande que la peine de mort soit approuvée pour les délinquants sexuels.

« Monsieur le Président, pouvez-vous dormir paisiblement la nuit ? » dit la lettre, dans laquelle la mère du mineur agressé reproche à la ministre de l’Égalité de ne pas s’être « prononcée » sur le viol et vous met en garde : « Silence vaut consentementSoit il est avec moi, soit il est contre moi. »

Malgré l’affirmation de la mère du mineur, Irene Montero a condamné le viol le 5 novembre dans une intervention en conférence, dans lequel il a exprimé son affection et son soutien à la jeune femme et a assuré qu’il ne se reposerait pas tant que « toutes les femmes ne vivent pas de terreur sexuelle ».

S’adressant à la mineure victime de viol, la ministre de l’Égalité a affirmé : « Je veux que vous sachiez que vous n’êtes pas seul, que la société et les institutions sont à vos côtés pour que vous vous rétablissiez au plus vite et mettre à sa disposition tous les mécanismes de réparation et d’accompagnement pour qu’il puisse revivre sa vie. »

« Ils ne valent pas les mots, ils valent les actes !», insiste la lettre de la mère du mineur, qui appelle les citoyens à se rapprocher des mairies de leurs populations pour soutenir par leur signature la proposition de durcissement des peines pour les délinquants sexuels : « Entre nous tous nous allons mettre une fin à la peste une fois pour toutes. »

Pendant, les Mossos d’Esquadra maintiennent ouverte leur enquête sur l’agression brutale subie par la jeune femme, qui n’est pas encore en mesure de faire une déclaration formelle compte tenu de son état de santé délicat.