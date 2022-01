La question de savoir si Bitcoin atteindra 100 000 $ en 2022 est toujours suspendue

Les analystes affirment que les facteurs de service détermineront potentiellement si Bitcoin suivra son gain de 60% en 2021 avec une autre année record, une question qui se pose entre autres est dans quelle mesure la Réserve fédérale de Jerome Powell resserrera-t-elle sa politique pour freiner l’inflation ?

Après un virage agressif, la Réserve fédérale s’est essoufflée sur les crypto-monnaies fin 2021. La politique de la banque centrale joue un rôle clé dans le débat sur les perspectives des tokens en 2022.

Les experts affirment également que, alors que les entreprises de Meta Platforms Inc (anciennement Facebook) à Apple Inc se plongent dans le métaverse et que les consommateurs continuent d’affluer vers les jetons non fongibles (NFT), cet engouement poussera les crypto-monnaies plus haut, quels que soient les obstacles créés par les forces macroéconomiques. en tapotant.

La vente l’année dernière d’une œuvre d’art NFT pour 69,3 millions de dollars chez Christie’s ou le groupe vaguement organisé d’investisseurs crypto qui ont combattu le milliardaire Ken Griffin lors d’une vente aux enchères pour une copie de la Constitution américaine a trouvé parmi plusieurs autres exemples de l’industrie crypto en plein essor.

« Nous sommes optimistes sur Bitcoin à long terme, sur la base de nos indicateurs de suivi de tendance à long terme », a déclaré à Bloomberg Katie Stockton, fondatrice et associée directrice de Fairlead Strategies LLC.

«Nous supposons que la tendance haussière à long terme se maintiendra et qu’une cassure plus décisive vers de nouveaux sommets permettrait une projection de mouvement mesurée impressionnante d’environ 90 000 $. Pour l’instant, une phase corrective est toujours en place, même s’il existe des signes possibles d’épuisement à la baisse à court terme. »

Pendant ce temps, les sceptiques voient une année assez difficile pour l’espace crypto.

« Bien que je m’attende à ce que le zèle spéculatif se poursuive dans l’espace crypto, celui-ci, comme les valorisations technologiques gonflées, fait face à un environnement beaucoup plus difficile en 2022 », a déclaré à Bloomberg Jeffrey Halley, analyste de marché senior chez Oanda Asia Pacific. « La principale raison est le début de la normalisation des taux d’intérêt par la Réserve fédérale, mais d’autres grandes banques centrales devraient également suivre. Cela remettra en cause le raisonnement selon lequel les crypto-monnaies sont une alternative à la monnaie fiduciaire. »

« Traîner dans l’espace crypto est la menace d’une nouvelle réglementation et franchement avec une nouvelle pièce qui sort chaque semaine qui est » la prochaine grande chose « et motivée par la spéculation et non par la blockchain, j’ai du mal à voir comment l’un d’entre eux sera , » a déclaré Halley. «Je crois toujours que les crypto-monnaies sont le plus grand cas de stupidité de groupe sur le marché financier de l’histoire. La musique continuera peut-être à jouer pendant une partie de 2022, mais l’empereur ne porte toujours pas de vêtements. »

Selon un rapport de Blockchain.News, le président salvadorien Nayib Bukele a prédit ses prévisions haussières pour le bitcoin en 2022, affirmant que le prix du bitcoin atteindrait un sommet de 100 000 $ cette année.

De plus, Bukele a également affirmé que Bitcoin « deviendrait un enjeu électoral majeur lors des élections américaines de cette année », et a demandé à ses 3,2 millions de followers sur Twitter de prêter attention à la « grande surprise » de la conférence Bitcoin 2022. Il est également confiant dans l’adoption de Bitcoin, estimant que deux autres pays pourraient l’adopter comme monnaie légale.

Source de l’image : Shutterstock